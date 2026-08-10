“Laudato sii, o mi Signore”, due appuntamenti musicali e di meditazione con la Diocesi di Ventimiglia-San Remo

La Diocesi di Ventimiglia-San Remo propone due incontri intitolati “Laudato sii, o mi Signore – I suoni della natura e il messaggio di Pace”, dedicati alla riflessione spirituale, alla musica e al canto. Gli appuntamenti si inseriscono nelle celebrazioni per l’VIII centenario del Pio Transito di San Francesco d’Assisi e nel ricordo di Santa Chiara d’Assisi.

I momenti meditativi e musicali vedranno protagoniste la soprano Maria Rita Schenato e Maria Beatrice Boscaro all'organo.

Di seguito il calendario dei due incontri, entrambi con inizio alle ore 21:00 martedì 11 agosto presso la Chiesa di Tutti i Santi, in Corso Matuzia 1 a Sanremo e mercoledì 12 agosto presso la Parrocchia Santuario Basilica Sacro Cuore di Gesù a Bussana di Sanremo.

L'invito alla partecipazione è aperto a tutta la cittadinanza e ai fedeli.