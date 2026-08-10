"Tabacco e spiritualità", a Sanremo la presentazione in anteprima nazionale del libro di Rinaldo Mazzetti

"Nella prestigiosa sala dei Cavalieri vi sarà la presentazione in anteprima nazionale del libro 'Tabacco e Spiritualità'" - fanno sapere gli organizzatori - "Questo interessante saggio, rappresenta la prima fatica letteraria di Rinaldo Mazzetti . Lo scrittore ha un curriculum di tutto rispetto: per oltre trent'anni è stato dirigente nell'ambito della sanità privata, dalla metà degli anni '80 ha coltivato la passione per il tabacco e per i vini. Nel 1991 è diventato sommelier professionista e attualmente è divulgatore nel settore dei sigari e degustatore in numerose Masterclass. Ricopre la carica di Brand Ambassador della Finecigars, azienda che importa sigari dal Nicaragua e dalla Repubblica Dominicana".

"Il tabacco, nel corso dei secoli, ha attraversato i continenti, le culture e le civiltà, assumendo significati che vanno bene oltre il semplice consumo, è, infatti, diventato un elemento capace di unire la dimensione spirituale, l'esperienza sensoriale e la vita sociale, dalle Americhe precolombiane, dove accompagnava rituali sacri e il dialogo con il mondo spirituale, fino alla diffusione in Europa, in Asia in Africa e in Oceania" - raccontano gli organizzatori - "Il testo 'Tabacco e Spiritualità' propone un viaggio nella storia culturale del tabacco analizzandone il ruolo all'interno delle società che lo hanno accolto e trasformato. L'evento è nato dalla sinergia di due associazioni che operano sul territorio matuziano: lo Smokey Blinders Cigar Club e l'Associazione Culturale Aquila Revelans. Gli Smoky Blinders , si occupano del Bonne Vivre, della degustazione e della conoscenza del tabacco e del fumo lento, in tutte le sue sfaccettature. L'Aquila Revelans, invece, tratta delle tradizioni antiche, delle scienze tradizionali con particolare riferimento alla spiritualità che in esso è contenuta. Ecco, quindi, che questo evento si sposa perfettamente con i valori portati avanti dai due sodalizi. L'ingresso è libero. Per informazioni e prenotazioni scrivere via Whatsapp allo 0184 503473, tabaccheria Babalu".