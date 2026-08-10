Sanremo, mercoledì nuova visita guidata gratuita “100 Primavere” alla scoperta delle più importanti sculture di Vincenzo Pasquali

Si terrà mercoledì 12 agosto il terzo appuntamento delle visite guidate gratuite “100 Primavere” organizzate dall’Assessorato alla Cultura. Si tratta di un viaggio attraverso le più importanti sculture di Vincenzo Pasquali in città, in occasione dei 100 anni della statua della Primavera di corso Imperatrice.
Il ritrovo per tutti i partecipanti sarà alle ore 9, presso l’ingresso del cimitero monumentale della Foce.
Tutte le visite sono gratuite fino ad esaurimento posti. Per le prenotazioni è possibile telefonare al numero 333/3787365 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13) oppure inviare una mail all’indirizzo cultura@comune.sanremo.im.it.