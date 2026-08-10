Sanremo, prosegue la rassegna "Cinema sotto le stelle" nel centro storico

Prosegue la rassegna "Cinema sotto le stelle", ospitata nella rinnovata piazza Santa Brigida, nel cuore del centro storico di Sanremo. Il prossimo appuntamento, giovedì 13 agosto (alle ore 21.15), porterà sul grande schermo uno dei capolavori assoluti della storia del cinema: "Il grande dittatore" (1940), scritto, diretto e interpretato da Charlie Chaplin.

Realizzato mentre la Seconda guerra mondiale era già iniziata e prima ancora che il mondo conoscesse pienamente gli orrori dell'Olocausto, “Il grande dittatore” rappresenta una straordinaria testimonianza del coraggio artistico e civile di Chaplin. Attraverso la forza della satira, il regista denuncia i totalitarismi, il culto della personalità, il razzismo e l'assurdità della guerra, contrapponendo alla violenza il valore universale dell'umanità.

La proiezione si inserisce nel filo conduttore dell'edizione di quest'anno della rassegna, "Facciamo la pace?", un interrogativo che invita il pubblico a riflettere sul significato della convivenza, del dialogo e della responsabilità individuale di fronte ai conflitti che attraversano ogni epoca.

A oltre ottant'anni dalla sua uscita, “Il grande dittatore” conserva infatti una sorprendente attualità. Il celebre discorso finale, tra i momenti più intensi della storia del cinema, è un potente appello alla fratellanza tra i popoli, alla libertà, alla democrazia e alla pace: parole che continuano a risuonare con forza anche nel presente, in un contesto internazionale ancora segnato da guerre, tensioni e divisioni.

Il “Cinema sotto le stelle” è organizzato da Cooperativa CMC/Nidodiragno produzioni e Pigna Mon Amour e sostenuto economicamente anche dal Comune di Sanremo – Assessorato al Turismo, Sport e Manifestazioni (di concerto con l'Assessorato alla Cultura).

L’ingresso è libero e gratuito. Inizio serata alle ore 21.15 (o poco oltre, attendendo l'imbrunire).