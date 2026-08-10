Si chiude "Fuori Tempo", l'arte saluta Ventimiglia Alta dopo giorni di incontri, emozioni e bellezza

Si conclude oggi, a Ventimiglia Alta, la bella avventura di ART.e in Mostra – Fuori Tempo, l'esposizione ospitata al Centro Culturale San Francesco e organizzata dalla Pro Loco Intemelia 26 in collaborazione con l'Ente Agosto Medievale. Sono stati giorni intensi, vissuti tra arte, incontri, sorrisi ed emozioni, in un contesto particolarmente suggestivo, quello della storica manifestazione dell'Agosto Medievale. Un'esperienza che ha permesso a pubblico e artisti di incontrarsi e condividere un percorso fatto di opere, sensibilità e differenti linguaggi espressivi. Una mostra nata con l'obiettivo di creare uno spazio aperto al confronto e alla scoperta, capace di raccontare l'arte attraverso le sue molteplici forme e sfumature.

Questa sera ci sarà ancora un'ultima possibilità per varcare le porte del Centro Culturale San Francesco e lasciarsi accompagnare nel piccolo viaggio artistico di "Fuori Tempo". L'apertura è prevista alle 20.30, per una serata che rappresenterà l'ultimo appuntamento di questa esperienza prima della chiusura della mostra. Un'occasione per tornare ad ammirare le opere esposte, incontrare gli artisti e vivere ancora una volta le atmosfere che hanno accompagnato questi giorni nel cuore del borgo storico. "Un'ultima serata da vivere insieme, prima di chiudere il sipario su questa meravigliosa esperienza", è il sentimento che accompagna la conclusione dell'iniziativa.

L'appuntamento ha rappresentato un momento di incontro tra arte e territorio, inserendosi nel particolare clima dell'Agosto Medievale e contribuendo ad arricchire l'offerta culturale della manifestazione. La scelta di Ventimiglia Alta, con i suoi luoghi storici e le sue atmosfere, ha fatto da cornice a un progetto che ha messo al centro la creatività e il dialogo con il pubblico. "Fuori Tempo" ha così trovato nella città alta uno spazio ideale per proporre una riflessione sull'arte contemporanea e, allo stesso tempo, offrire ai visitatori un momento di condivisione lontano dai ritmi quotidiani.

Al termine della manifestazione arriva quindi il momento dei ringraziamenti, rivolti a tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione dell'iniziativa. La Pro Loco Intemelia 26 e ART.e Group esprimono la propria gratitudine agli organizzatori dell'Agosto Medievale, agli artisti che hanno partecipato, ai visitatori, ai sostenitori e a tutti coloro che, a vario titolo, hanno reso possibile la mostra. Un ringraziamento che chiude un percorso fatto di collaborazione e partecipazione e che consegna al territorio il ricordo di un'esperienza capace di unire arte, cultura e socialità.

Per chi non ha ancora avuto l'occasione di visitarla, dunque, questa sera sarà l'ultimo appuntamento. Dalle 20.30 il Centro Culturale San Francesco tornerà ad accogliere il pubblico per l'ultima apertura di "Fuori Tempo", prima che il sipario cali definitivamente su questa edizione di ART.e in Mostra. Un ultimo incontro con le opere e con gli artisti, nel cuore di Ventimiglia Alta e nella cornice dell'Agosto Medievale, per salutare una manifestazione che ha fatto dell'arte un'occasione di incontro e condivisione.