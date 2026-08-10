Questa sera all’Auditorium Alfano la magia di Whitney Houston con Belinda Davids e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo (Video)

Sarà una serata nel segno della grande musica e di un'artista che, a quasi quindici anni dalla sua scomparsa, continua a emozionare intere generazioni. Questa sera, alle 21.30 all’Auditorium Franco Alfano, arriva "Indimenticabile Whitney", il concerto dedicato a Whitney Houston con la voce di Belinda Davids e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretta dal M° Roberto Molinelli, autore anche degli arrangiamenti. Un appuntamento che assume un significato ancora più particolare perché arriva proprio il giorno dopo quello che sarebbe stato il 63° compleanno della cantante americana, nata il 9 agosto 1963. Una ricorrenza che trasforma il concerto in un ideale omaggio alla sua memoria e alla sua straordinaria eredità artistica. Sul palco dell’Alfano rivivranno alcuni dei brani più celebri della carriera di Houston. Un viaggio musicale tra grandi ballad, inni pop e canzoni entrate nella memoria collettiva. A guidarlo sarà la voce di Belinda Davids, considerata tra le interpreti più autorevoli del repertorio di Whitney Houston.

Per Sanremo il nome di Whitney Houston porta con sé anche un ricordo speciale, legato a una delle apparizioni internazionali più celebri nella storia del Festival. Era il 1987 quando, a soli 24 anni, la cantante salì sul palco dell’Ariston conquistando il pubblico italiano con la sua voce potente e inconfondibile. Quella partecipazione rimane ancora oggi una delle esibizioni internazionali più memorabili della manifestazione, vista da oltre 16 milioni di telespettatori. Un legame con la Città dei Fiori che questa sera viene idealmente rinnovato all’Auditorium Alfano, a quasi quarant’anni da quella storica apparizione. A raccogliere il testimone è Belinda Davids, artista sudafricana che da anni porta sui palcoscenici internazionali la musica di Whitney Houston. La sua interpretazione non punta soltanto sulla somiglianza vocale, ma sulla capacità di restituire forza, eleganza e intensità ai brani della grande cantante americana. Una presenza scenica costruita attraverso anni di esperienza e una profonda conoscenza del repertorio. Un omaggio pensato per coinvolgere tanto chi ha vissuto l’epoca d’oro di Houston quanto le nuove generazioni che continuano a scoprire la sua musica.

"Sono molto felice di essere tornata in Italia, che ormai considero la mia seconda casa. Questo sarà un tour molto breve, ma attraverserà l’Italia da nord a sud. Sarò a Sanremo e sono un po' emozionata, perché il Festival e il suo teatro sono luoghi iconici e io mi esibirò con un'orchestra straordinaria e con il maestro Roberto Molinelli. Insieme renderemo omaggio a Whitney Houston proprio in questo momento speciale, quello del suo compleanno. Ho avuto un rapporto molto speciale con Whitney, perché mi ha insegnato a cantare fin dall'età di 8 anni. E vedo che una nuova generazione sta scoprendo lei e la sua musica", racconta Belinda Davids, alla vigilia dell’appuntamento sanremese. Parole che raccontano il rapporto profondo dell’artista sudafricana con il repertorio di Houston. Una conoscenza iniziata quando era ancora bambina e cresciuta negli anni attraverso lo studio e l’interpretazione delle sue canzoni. Ed è proprio questo legame personale a rendere particolarmente atteso il concerto di questa sera. Davids sarà accompagnata dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo, per una versione dei brani impreziosita da una dimensione sinfonica.

“Non chiedetemi se conosco qualche artista ma sto imparando la musica italiana” ha detto Belinda durante la presentazione. “Quando avevo 18 anni era la più grande cantante pop. Ho imparato moltissimo da lei ed ora sono a Sanremo per cantare le sue canzoni e nell’hotel ha soggiornato lei”. Lei è di nazionalità sudafricana. Cosa ricorda dell’apartheid: “Capivo i problemi dei miei nonni ma ero molto giovane e non capivo personalmente quelle situazioni”. Lei arriva dai talent: “La partecipazione è stata una grande esperienza ed è stata anche una situazione surreale, tenuto conto che la trasmissione ‘Britain’s got talent’ aveva una audience davvero importante”.

A dirigere l’orchestra sarà il M° Roberto Molinelli, musicista, compositore e arrangiatore tra i più apprezzati del panorama italiano. La collaborazione con Belinda Davids è ormai consolidata e affonda le proprie radici nei tour italiani del 2022 e del 2025. "Ritrovare Belinda Davids sui palcoscenici italiani è per me motivo di grande gioia. La nostra collaborazione, nata molti anni fa e consolidata attraverso i tour italiani del 2022 e del 2025, si fonda su un'intesa artistica rara: Belinda non si limita a interpretare Whitney Houston, ma riesce a restituirne la forza, l'eleganza e l'anima attraverso una personalità vocale straordinaria", spiega Molinelli. Negli arrangiamenti, sottolinea il direttore, l’orchestra avrà un ruolo da protagonista e non sarà un semplice accompagnamento della voce. "Nei miei arrangiamenti l'orchestra non è un semplice accompagnamento, ma una vera coprotagonista, chiamata a dialogare con la voce e ad amplificare l'emozione di canzoni entrate nella memoria collettiva". Un’impostazione che promette di dare ai grandi successi di Houston una veste nuova, mantenendo intatta la forza delle melodie originali.

Per Molinelli, inoltre, la serata avrà un significato particolare anche per il rapporto con la città. "L'appuntamento del 10 agosto all'Auditorium Franco Alfano avrà per me un significato particolare. Sanremo è una città profondamente legata al mio percorso artistico e dirigere la sua Orchestra Sinfonica, nella notte di San Lorenzo e in un luogo così suggestivo, renderà 'Indimenticabile Whitney' ancora più luminoso e intenso". La notte delle stelle cadenti farà dunque da cornice a un concerto costruito intorno a una delle voci più riconoscibili della musica mondiale. Il programma attraverserà le diverse fasi della carriera di Whitney Houston, alternando i momenti più intimi ai grandi successi pop. In scaletta ci saranno "Hero", "Greatest Love of All", "One Moment in Time", "I Have Nothing", oltre a "So Emotional" e "I Wanna Dance with Somebody". E naturalmente non mancherà "I Will Always Love You", uno dei brani simbolo dell’artista americana. "Sarà un omaggio rispettoso a Whitney Houston, ma soprattutto un incontro vivo tra una voce eccezionale, l'orchestra e il pubblico", conclude Molinelli.

La serata di questa sera rappresenta quindi un nuovo capitolo nel rapporto tra Whitney Houston e Sanremo, quasi quarant'anni dopo quella partecipazione al Festival che rimane impressa nella memoria televisiva e musicale italiana. L’appuntamento all’Auditorium Franco Alfano, inserito nel calendario della Sanremo Summer Symphony, unirà il fascino della grande voce di Belinda Davids alla forza dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. I biglietti sono disponibili online sui siti della Sanremo Summer Symphony e di LiveTicket. Per chi deciderà di acquistare il biglietto direttamente questa sera, la biglietteria dell’Auditorium Franco Alfano, con ingresso da via Roccasterone 2, sarà aperta a partire dalle 20.00. Un’occasione per vivere dal vivo un repertorio che continua a non conoscere confini generazionali. E mentre l’estate sanremese prosegue, la rassegna guarda già ai prossimi appuntamenti, ancora una volta all’insegna della musica d’autore e delle grandi produzioni orchestrali.

Belinda Davids ha poi visitato l'Ariston, il luogo dove Whitney Houston ha cantato al Festival del 1987. Per lei e lo staff una 'visita guidata' con Walter e Carla Vacchino.

I prossimi appuntamenti della Sanremo Summer Symphony

Giovedì 13 agosto alle 21.30 sarà la volta della prima assoluta di "Tra il mare e le stelle", concerto-spettacolo liberamente ispirato alla vita di Lucio Dalla, con la direzione del M° Giancarlo De Lorenzo, i testi di Davide Mancini e Marco Alemanno e la regia di quest’ultimo. Sul palco le voci di Gabriella Martinelli e Peppe Voltarelli, insieme agli arrangiamenti sinfonici del M° Valter Sivilotti. Il progetto sarà impreziosito da un ritratto d’autore di Lucio Dalla, uno scatto rimasto inedito firmato da Renzo Chiesa.

Martedì 18 agosto alle 21.30 appuntamento con Paola Turci e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretta dal M° Valter Sivilotti, con la partecipazione del giornalista e critico musicale Gino Castaldo. La serata unirà musica e racconto, attraverso i brani più significativi del repertorio della cantautrice e quelli di alcune delle voci femminili che hanno segnato la storia della musica con scelte coraggiose e anticonformiste.

Venerdì 21 agosto alle 21.30, infine, spazio a "Break Free - Long Live the Queen" con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e la direzione del M° Ernesto Colombo. Break Free è tra i tribute show internazionali più autorevoli dedicati ai Queen e porterà sul palco i grandi successi della band britannica in una veste sinfonica. Una serata pensata per celebrare il repertorio dei Queen e l’eredità artistica di Freddie Mercury, amplificando la potenza di brani ormai immortali attraverso l’incontro con l’orchestra.