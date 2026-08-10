Santo Stefano al Mare, giovedì arriva "Divina Show": quattro decenni di disco dance in piazza

Santo Stefano al Mare si prepara a trasformarsi in una grande pista da ballo a cielo aperto. Giovedì 13 agosto, in piazza Baden Powell, è in programma "Divina Show", spettacolo live dedicato ai grandi successi della disco dance dagli anni '70 fino agli anni 2000. L'appuntamento, a ingresso libero, rientra nel calendario di "San Steva Summer Live 2026", la rassegna promossa dal Comune di Santo Stefano al Mare con il contributo della Regione Liguria. Una serata pensata per residenti e turisti, all'insegna della musica, dello spettacolo e del divertimento, nel cuore del borgo.

"Divina Show" propone un vero e proprio viaggio musicale attraverso quattro decenni che hanno fatto ballare intere generazioni. Non soltanto un concerto, ma uno spettacolo costruito attraverso musica dal vivo, cantanti, ballerine, coreografie e costumi di scena, con una produzione pensata per valorizzare anche l'aspetto visivo della performance. Il repertorio attraverserà i grandi successi internazionali della disco e della dance, accompagnando il pubblico tra ritmi travolgenti e brani diventati vere e proprie icone. L'obiettivo è coinvolgere spettatori di tutte le età, creando una serata da vivere e ballare dall'inizio alla fine.

La band di "Divina Show" porta da oltre vent'anni la propria energia sui palchi e nelle piazze di tutta Italia. Una lunga esperienza costruita attraverso spettacoli dedicati alla musica dance e a un repertorio capace di attraversare epoche e generazioni. Sul palco si alterneranno così grandi hit, coreografie e momenti di intrattenimento, in un format pensato per coinvolgere direttamente il pubblico. La piazza di Santo Stefano al Mare diventerà quindi il teatro di una serata dedicata alla musica che ha segnato gli anni '70, '80, '90 e i primi anni 2000.

"Con Divina Show proseguiamo il calendario di San Steva Summer Live con una proposta capace di coinvolgere pubblici e generazioni diverse – dichiara Federico Corradi, consigliere delegato al Turismo e alle Manifestazioni del Comune di Santo Stefano al Mare –, abbiamo voluto costruire un'estate ricca di appuntamenti, alternando musica, spettacolo, cultura e intrattenimento, con l'obiettivo di offrire occasioni di svago a residenti e turisti e, allo stesso tempo, rendere il nostro borgo sempre più vivo e attrattivo".

"Gli eventi rappresentano infatti anche un importante strumento di promozione turistica e di valorizzazione del territorio e delle sue attività", aggiunge Corradi, sottolineando il ruolo che il calendario estivo può avere non soltanto sul fronte dell'intrattenimento, ma anche nella promozione di Santo Stefano al Mare. La rassegna "San Steva Summer Live 2026" prosegue così con un nuovo appuntamento rivolto a un pubblico ampio, nel quale la musica diventa occasione di socialità e di incontro. Un programma che punta a rendere il paese ancora più vivo durante la stagione estiva.

La serata del 13 agosto si inserisce quindi in un calendario pensato per accompagnare l'estate di Santo Stefano al Mare attraverso appuntamenti diversi, capaci di alternare musica, spettacolo, cultura e intrattenimento. "Divina Show" porterà in piazza Baden Powell l'atmosfera delle grandi serate dance, unendo la dimensione musicale a quella dello spettacolo dal vivo. Un'occasione per residenti e vacanzieri di trascorrere una serata in compagnia, nel cuore del borgo e a pochi passi dal mare.

Un nuovo appuntamento, dunque, per "San Steva Summer Live 2026", con ingresso libero e una proposta pensata per coinvolgere più generazioni. Musica, ballerine, costumi e coreografie accompagneranno il pubblico in un percorso tra i grandi successi della disco dance, con l'obiettivo di trasformare piazza Baden Powell in una grande festa. Santo Stefano al Mare continua così a puntare sugli eventi estivi per valorizzare il territorio e offrire nuove occasioni di intrattenimento a chi vive e frequenta il borgo durante la stagione turistica.