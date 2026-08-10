Sport e solidarietà a Vallecrosia al Mare, 354 partecipanti alla 26esima Passeggiata sotto le stelle (Foto e video)

Sport e solidarietà a Vallecrosia al Mare. Sono stati 354 i partecipanti alla 26esima Passeggiata sotto le stelle, il Memorial Maurizio Lega, andato in scena venerdì sera sul lungomare.

L'evento, proposto dall'Asd Atletica Vallecrosia con il patrocinio del Comune, ha attirato grandi e piccini che si sono cimentati nella 4 km, un giro per chi ha preferito camminare, o nella 8 km, due giri per i più allenati, gli atleti e i runner. Per l'occasione erano presenti anche il consigliere regionale Veronica Russo, il sindaco di Vallecrosia al Mare Fabio Perri e gli assessori Deborah Mognol e Rosella Muratore.

La manifestazione aveva anche una finalità benefica. Quest’anno il ricavato dell'evento è stato, infatti, devoluto alla Spes Ventimiglia e al Centro Promozione Famiglia di Bordighera. E' stata, inoltre, un'occasione speciale per ricordare, con affetto, Maurizio Lega, mancato improvvisamente lo scorso 12 aprile. "Un evento che porta con sé un significato ancora più profondo attraverso il ricordo di Maurizio Lega, al quale questa manifestazione è dedicata. Un ricordo che continua a vivere attraverso lo sport, la partecipazione e la solidarietà, valori che Maurizio ha saputo trasmettere e che oggi riuniscono ancora una volta tante persone" - dice il sindaco Fabio Perri - "Un sentito grazie all’ASD Atletica Vallecrosia, che con passione e impegno rende possibile questa manifestazione e che, anno dopo anno, riesce a coniugare sport e solidarietà. Anche quest’anno, infatti, il ricavato sarà devoluto a SPES e al Centro Promozione Famiglia, due realtà del nostro territorio quotidianamente impegnate al fianco delle persone e delle famiglie. Grazie agli organizzatori, ai volontari, alle associazioni, alle attività che hanno sostenuto l’iniziativa e soprattutto a tutti coloro che hanno partecipato, trasformando una passeggiata sotto le stelle in un grande gesto di comunità".

"Maurizio è entrato a far parte dell'ASD Atletica Vallecrosia nel 2025, in punta di piedi ma in meno di un anno e mezzo, tra una corsetta e l'altra, è diventato uno di noi" - ricorda l'Atletica Vallecrosia - "Con la sua sensibilità, la sua dolcezza e la sua semplicità ha saputo creare legami autentici, facendo sentire tutti a proprio agio. Con lui era facile parlare, allenarsi, condividere una corsa o anche solo un momento insieme. Era una di quelle persone che ti facevano sentire in famiglia. Aveva la rara capacità di cogliere la bellezza nelle persone e nelle piccole cose. Sensibile, discreto, rispettoso, disponibile e sempre pronto ad aiutare gli altri. Aveva trovato nella nostra associazione un gruppo con cui condividere la sua passione, gli allenamenti insieme al figlio Pietro e tanti momenti che oggi custodiamo con affetto. C'è un dettaglio che rende questa edizione ancora più speciale: il percorso della Passeggiata Sotto le Stelle è anche parte del percorso che Maurizio percorreva quasi ogni giorno per partire con le sue corse. Era la sua strada, quella che conosceva metro dopo metro, percorsa tante volte da solo o in compagnia. Per ricordarlo nel modo più bello, è stato consegnato il Premio Memorial Maurizio Lega, gentilmente offerto dall'amico Marco Rossetto di AcquaPro Camporosso: una composizione di piante grasse, di cui Maurizio era appassionato. Tale premio è stato consegnato al primo assoluto della 8 km. E' stato, inoltre, consegnato un quadro, realizzato e donato dall'amico Alberto Bomba, all'ultima persona che ha tagliato il traguardo, a rappresentare simbolicamente lo spirito non agonistico di Maurizio. Tanti altri suoi amici hanno voluto supportare l'evento a livello organizzativo. Tutti questi gesti testimoniano quanto Maurizio fosse stimato e quanto affetto abbia saputo lasciare nelle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Con gratitudine continueremo a vivere quei valori in cui credeva e che trasmetteva: amicizia, condivisione, solidarietà e il piacere di stare insieme. Gli amici di AD SIDERA ASD di Sanremo hanno, inoltre, creato una poesia/canzone in ricordo di Maurizio che è stata fatta ascoltare ai presenti prima della partenza della marcia: 'Corri Fratello'".

"La Passeggiata sotto le stelle, giunta alla sua 26esima edizione, è una marcia ludico-motoria non competitiva, percorribile a passo libero. Grazie al supporto datoci dalle aziende per affrontare le spese organizzative, il 100% del ricavato quest'anno sarà donato in equa parte a Spes e Centro Promozione Famiglia, due realtà molto attive e di prezioso supporto alla popolazione nel nostro territorio. Precisamente 1746,60 euro alla Spes Auser e 1746,60 euro al Centro Promozione Famiglia" - dicono gli organizzatori - "Nel corso degli anni il percorso della Passeggiata sotto le Stelle ha subito diverse modifiche, sia per adeguarsi alle normative in materia di sicurezza e semplificare gli aspetti organizzativi, sia per l'evoluzione del territorio. Gli interventi di riqualificazione del lungomare, che negli ultimi anni è diventato ancora più bello e funzionale, ci hanno, infatti, spinto a valorizzarlo inserendolo come protagonista del percorso. Anche quest'anno è stato possibile scegliere tra il percorso di 4 km (un giro) e quello di 8 km (due giri), confermando la formula della scorsa edizione. L'unica novità riguarda il punto di partenza e arrivo, spostato temporaneamente a causa dei lavori alla foce del torrente Verbone. Per questo motivo la marcia ha preso il via in direzione Ventimiglia, anziché verso Bordighera come lo scorso anno, così da evitare attraversamenti del percorso. Per il resto, il tracciato è rimasto sostanzialmente invariato con partenza e arrivo nell'area di slargo vicino al Palazzo Mirella. I partecipanti si sono avviati in direzione Ventimiglia fino alla gelateria Festival dove si è incontrato il 1° giro di boa, per poi tornare verso Bordighera percorrendo il percorso alternato tra ciclabile, pedonale e nuovamente ciclabile fino al 2° giro di boa in prossimità del Chica Loca, poco prima è stato possibile rinfrescarsi al beveraggio previsto in zona Kursaal. Il ritorno verso la zona partenza/arrivo è avvenuto tutto sulla ciclabile. Vista la generosità dei commercianti, che ci ha permesso di raccogliere un numero elevato di premi, quelli in esubero sono stati dati con l'estrazione dei numeri dei pettorali, appena dopo le premiazione. Quest'anno è stata un'edizione speciale. Un po' impegnativa dal punto di vista organizzativo-logistico ma con un'atmosfera che è andata al di là dello sport. C'è stata molta collaborazione, entusiasmo e voglia di fare bene, a partire dalle aziende che ci hanno sostenuto, ai negozianti che hanno fornito i premi e soprattutto da parte dei tanti volontari, che sembrano non bastare mai. Purtroppo, ci sono state alcune criticità, si può sempre fare meglio, ma abbiamo dato tutti il massimo nei limiti delle nostre capacità e semplicità dei mezzi disponibili. Si è comunque respirata una bella atmosfera che pensiamo e speriamo sia ciò che si sono portati a casa anche i partecipanti. Desideriamo ringraziare tutti i partecipanti, il comune di Vallecrosia al Mare per il patrocinio, il comune di Bordighera per il passaggio, la polizia municipale di Vallecrosia al Mare e di Bordighera, la Croce Azzurra Misericordie Vallecrosia per l'assistenza medica e sul percorso, i volontari dell'associazione e non sul percorso e alle iscrizioni, il baretto di Bordighera, l'Ultima Spiaggia di Vallecrosia al Mare, La Balena Bianca, Morese Impianti Elettrici per il supporto tecnico e logistico, il dj Simone Magnoni per l'audio e la musica, lo speaker Alex Cosentino, tutte le attività e le aziende, i commercianti locali e i professionisti che hanno deciso di sostenere l'evento supportandoci nelle spese organizzative e che hanno fornito i premi".

Alla conclusione della manifestazione si sono svolti un rinfresco finale con musica e la premiazione. I primi tre classificati maschi della 8 km sono stati Raffaele Giovinazzo, Alessandro Voivoda e Yannick Renè Gain. Le prime tre classificate femmine della 8 km sono, invece, state Cristina Sismondini, Giulia Borgoni e Simona Toselli. I primi tre maschi della 4 km sono stati Wogene Fabrizi, Fabio Corradin e Mattia Faggiani mentre le prime tre femmine della 4 km sono state Arianna Pisano, Alessia Peduzzi e Chiara Fiorili. I primi tre classificati tra gli U13 maschi sono stati Riccardo De Nicola, Raffaele Daga e Damiano Daga mentre tra gli U13 femmine Ambra Micaletto, Cloe Satta e Federica Beccaria. Inoltre, sono stati premiati anche il primo iscritto alla marcia Kimberly Della Morte, il primo vallecrosino giunto al traguardo della 8 km Marco Verardo, la prima vallecrosina giunta al traguardo della 8 km Maccario Ivana, il partecipante proveniente da più lontano Gintare Kaukyte che arrivava dalla Lituania, il partecipante più giovane Collavoli Samuele, il partecipante meno giovane Vottero Ciomé Bruna, l'ultimo giunto al traguardo "L'importante è esserci" Centorame Sonia e il gruppo più numeroso Notarix. Sono stati consegnati anche premi speciali agli Amici di Maurizio, all'AD SIDERA ASD e SPES, a tutti gli under 13 e ai volontari. Infine, si è svolta l'estrazione con i numeri delle pettorali.

"L'ASD Atletica Vallecrosia è nata nel settembre del 1983 da un gruppo di appassionati podisti di corsa su strada" - fa sapere Celestina Malugani dell'Asd Atletica Vallecrosia - "Negli anni l'associazione si è aperta a varie collaborazioni con le scuole per avvicinare i più piccoli a questo bellissimo sport, insegnando loro soprattutto l’importanza del rispetto e dei valori della disciplina prima del risultato agonistico. Purtroppo, nel 2004, la palestra in cui si allenavano i ragazzi nel periodo invernale, sopra il comune di Vallecrosia, è andata a fuoco per via di un fulmine e la mancanza di altre strutture idonee ha limitato l’attività facendo quasi chiudere l’associazione, sopravvissuta per anni solamente grazie all’autotassazione di alcuni soci. Dal 2015, il nuovo consiglio direttivo ha cercato di far ripartire l’associazione dedicando la propria attività ad atleti adulti che hanno in comune la passione per l’atletica leggera, e nello specifico, la corsa. In pochi anni si è creato un movimento che è in continua crescita. Tra gli associati, c'è chi ha un approccio più agonistico preparandosi accuratamente per partecipare alle gare federali e superare i propri limiti, poi c'è chi invece lo fa semplicemente per mantenere uno stile di vita sano. In ogni caso il filo conduttore è la passione per la corsa. Vi sono corridori su strada e in montagna, mezzofondisti e velocisti che gareggiano nelle categorie Senior e Master, dai 18 agli 80 anni. Punto di ritrovo fondamentale per gli allenamenti è il campo Zaccari, sul quale si effettuano training specifici o dal quale partono percorsi misurati sulla ciclabile e lungo la vallata. Attualmente abbiamo 61 associati, di cui 36 tesserati FIDAL, un record costruito grazie al alla perseveranza di questi anni, nonostante non sia semplice gestire un team di soli adulti. Tra le attività che svogliamo durante l'anno vi sono allenamenti periodici di gruppo, supporto per programmazione da parte di tecnici FIDAL, seminari informativi su argomenti inerenti la corsa e convenzioni con professionisti ed esercenti".