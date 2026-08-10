Colorado & Zelig On the Beach Show a Ceriale una notte di grandi risate con i protagonisti della comicità italiana

Prosegue il Ceriale Summer Festival. Giovedì 13 agosto alle 21,30, la spiaggia antistante piazza della Vittoria si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per ospitare "Colorado & Zelig On the Beach Show", l'appuntamento dedicato alla comicità organizzato dal Comune di Ceriale in collaborazione con American Sound.

Uno spettacolo che porterà dal vivo l'atmosfera dei più celebri programmi televisivi dedicati al cabaret, con un cast di artisti che ha fatto ridere milioni di spettatori. Sul palco saliranno Max Cavallari, storico volto del duo I Fichi d'India,

Brusketta con i suoi irresistibili monologhi,

Simone Barbato, il mimo più celebre della televisione italiana,

Mauro Villata, protagonista con i suoi tanti personaggi,

e Beppe Braida, che accompagnerà la serata nel ruolo di conduttore e intratterrà il pubblico con i suoi sketch più amati, tra cui l'intramontabile "Attentato".

Ritmo serrato, comicità travolgente e un susseguirsi di gag, personaggi e battute renderanno lo show un'esperienza coinvolgente, per far vivere agli spettatori l'emozione di assistere dal vivo a una puntata di Colorado o Zelig.

«Con "Colorado & Zelig On the Beach Show" portiamo nella nostra città alcuni dei volti più amati della comicità nazionale, offrendo a cittadini e turisti una serata di qualità, all'insegna del sorriso e della condivisione - affermano la sindaca Marinella Fasano e il presidente del Consiglio comunale con delega alle Manifestazioni Gianbenedetto Calcagno -. Eventi come questo contribuiscono a rendere "Ceriale sempre più bella", soprattutto durante la stagione estiva, e rappresentano un'importante occasione di valorizzazione del nostro territorio e della sua capacità di accogliere iniziative di grande richiamo».

Lo spettacolo è a pagamento. I biglietti sono disponibili su Clappit.com, alla Tabaccheria Dellavalle di via Indipendenza 3 a Ceriale, oppure direttamente all'ingresso, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Presenta la serata la giornalista, divulgatrice e conduttrice televisiva Renata Cantamessa.