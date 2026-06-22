Ospedaletti, grande successo per la Festa della Musica

Grande partecipazione ieri alla Festa della Musica organizzata dall'Associazione Ars Longa con il patrocinio del Comune di Ospedaletti ma soprattutto tanta musica per tutta la cittadina.

Molti i partecipanti, 60, che hanno animato e reso possibile questa festa, grazie alla loro presenza, al loro talento, alla loro passione per la musica. Si e' celebrato il solstizio d'estate a gran ritmo, con anche l'intervento della Florelia banda folk, lungo tutta la pista ciclabile, C.so Regina Margherita e centro storico.

Molti anche i giovani, che hanno potuto mettere a frutto il loro studio musicale in corso. Ieri, ad Ospedaletti, si é respirato il vero spirito della Festa della Musica celebrata il 21 giugno in tutta Europa, tutti insieme ad apportare il proprio contributo a questa meravigliosa arte che è la Musica.



