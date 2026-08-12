Sanremo, a Ferragosto torna "Saldi di Gioia": due giorni di shopping tra occasioni e anteprime

Sanremo si prepara a vivere un Ferragosto all'insegna dello shopping, tra occasioni, convenienza e uno sguardo rivolto alle novità della prossima stagione. Sabato 15 e domenica 16 agosto torna infatti "Saldi di Gioia – Edizione Estiva 2026", l'iniziativa promossa da Confcommercio Sanremo e inserita nel calendario delle manifestazioni estive del Comune di Sanremo. Per due giornate il centro cittadino sarà animato dalle proposte dei commercianti aderenti, pronti ad accogliere residenti, turisti e visitatori nel weekend più caldo dell'estate. Un appuntamento pensato per unire la possibilità di fare acquisti a prezzi vantaggiosi alla scoperta delle attività commerciali del centro.

Il cuore della manifestazione saranno naturalmente i saldi, con prezzi particolarmente convenienti, occasioni e ultimi pezzi delle collezioni estive. Per chi sceglierà Sanremo durante il fine settimana di Ferragosto, sarà quindi possibile approfittare delle ultime opportunità della stagione e andare alla ricerca dell'acquisto desiderato. Ma "Saldi di Gioia" guarda anche al futuro e non si limita alle proposte estive. Nei negozi aderenti sarà infatti possibile iniziare a curiosare tra le anteprime delle collezioni autunnali, scoprendo in anticipo colori, tessuti, modelli e nuove tendenze che accompagneranno la prossima stagione.

Una formula che, nelle intenzioni degli organizzatori, vuole quindi mettere insieme convenienza e novità, trasformando lo shopping in un'occasione per vivere il centro cittadino anche durante il periodo di Ferragosto. "Si tratta di una formula che punta a coniugare convenienza e novità, offrendo al pubblico un'esperienza di shopping capace di soddisfare sia chi è alla ricerca dell'affare sia chi vuole essere tra i primi a conoscere le nuove proposte", sottolineano Andrea Di Baldassare, presidente di Confcommercio Sanremo, e Paolo Lavista, presidente di Federazione Moda Italia Confcommercio.

Per Confcommercio Sanremo, l'appuntamento rappresenta anche un momento di promozione del commercio di vicinato, invitando cittadini e turisti a frequentare le vie del centro e a conoscere più da vicino l'offerta dei negozi della città. "Saldi di Gioia" rappresenta anche un importante momento di promozione del commercio di vicinato, invitando cittadini e turisti a vivere il centro di Sanremo e a scoprire l'offerta dei suoi negozi, spiegano Di Baldassare e Lavista. Due giornate, dunque, in cui i saldi estivi incontreranno le prime anticipazioni dell'autunno, con i negozi protagonisti di un weekend dedicato allo shopping nel cuore di Sanremo.