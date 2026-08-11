Sanremo, domani in piazza Capitolo il poeta Cristian Ponsillo presenta "Silicio" per Affabulando

Prosegue domani, mercoledì 12 agosto alle 21, la rassegna "Affabulando in Piazza Capitolo", promossa dall'Accademia della Pigna. Dopo il successo dell'appuntamento inaugurale, la manifestazione torna nel cuore della Pigna con un incontro dedicato alla poesia contemporanea e alle sue contaminazioni. Protagonista della serata sarà Cristian Ponsillo, poeta anticonformista, che presenterà il suo libro "Silicio", pubblicato da Antea Edizioni. L'autore dialogherà con Alessio Orsetti, segretario dell'associazione Mondo Fluttuante di Sanremo. A introdurre l'incontro sarà il maestro Freddy Colt, presidente dell'associazione promotrice.

"Silicio" è una silloge che prende il silicio, elemento alla base dell'industria elettronica, come metafora del progressivo ingresso della tecnologia nel corpo e nella vita dell'essere umano. Il libro si muove così in una società post-umana, attraversata dall'alienazione, dalla solitudine e dall'emarginazione sociale. La poesia di Ponsillo mette in relazione il linguaggio della tecnologia con la dimensione della carne, costruendo un percorso nel quale l'uomo sembra progressivamente perdere il proprio ruolo centrale. Una riflessione che arriva a interrogarsi anche sul rapporto con l'intelligenza artificiale e sulla possibilità, paradossale, di rinunciare alla propria natura umana.

Al centro della silloge c'è infatti un uomo ormai prossimo alla resa, capace di chiedere proprio all'intelligenza artificiale un rituale per diventare artificiale a sua volta, perché essere umano fa male. Una provocazione che diventa anche una chiave di lettura per affrontare i temi della trasformazione tecnologica e delle nuove forme di alienazione. Nel libro la poesia viene inoltre attraversata e contaminata da prosa, dialogo, narrazione e fotografia, in una ricerca dichiarata di una possibile "post-poesia". Un percorso sperimentale che guarda anche all'esperienza pionieristica di "Tape Mark 1" di Nanni Balestrini, con l'obiettivo di mettere in dialogo poesia d'avanguardia e poesia lirica.

Una serata, dunque, che si annuncia come un appuntamento particolare all'interno della rassegna, capace di portare nella Pigna di Sanremo una riflessione sul rapporto sempre più stretto tra uomo, tecnologia e intelligenza artificiale. Un confronto che parte dalla poesia per interrogarsi sulla contemporaneità e sulle trasformazioni che stanno modificando il modo di vivere, comunicare e persino percepire se stessi. Il percorso di "Silicio" mantiene infatti una forte dimensione esistenziale, condensata nell'immagine di un'umanità che sembra perdere progressivamente il proprio respiro naturale, fino a renderlo simile al rumore prodotto da un microprocessore.

"Affabulando in Piazza Capitolo" proseguirà quindi mercoledì 19 agosto con il terzo e ultimo appuntamento della rassegna. La serata sarà dedicata all'ascolto dei componimenti di poeti iraniani contemporanei, in un percorso curato da Marina Moretti e affidato alla voce dell'attore Max Carja. Anche in occasione degli appuntamenti della rassegna sarà possibile visitare i locali della Piccola Biblioteca della Pigna, arricchendo così le serate con la scoperta di uno degli spazi culturali del centro storico di Sanremo.