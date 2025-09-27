Ospedaletti: iniziano a rombare i motori nella città delle rose, il fascino delle quattro ruote d'epoca sfilano in attesa di domani (Foto)

Ospedaletti sta vivendo un fine settimana all’insegna dei motori e della memoria sportiva con la 3ª Rievocazione Storica Automobilistica G.P. Sanremo, tornata lungo il leggendario Circuito cittadino di Ospedaletti. Un tracciato di 3,380 km che Enzo Ferrari definì “il piccolo Nürburgring italiano”, caratterizzato dal celebre semi-rettilineo di 1.300 metri e teatro, tra il 1947 e il 1972, di gare automobilistiche e motociclistiche di livello mondiale, antesignane dell’attuale Formula Uno.

Il comitato organizzatore ha accolto circa 70 vetture, limite massimo imposto per ragioni di sicurezza e logistica, dividendo le auto in cinque categorie: Rally, Pre War Car, Barchetta-GT, Pista ed Esposizione. Tra le protagoniste più attese, due autentici gioielli quasi centenari: una Maserati 26M del 1928 e una Bugatti 35B dello stesso anno. Ospite d’onore è stato l’ex pilota di Formula 1 Thierry Boutsen, 68 anni, vincitore di tre Gran Premi e con 15 podi all’attivo nella sua carriera.

La manifestazione è iniziata oggi con l’arrivo dei partecipanti e l’esposizione delle vetture lungo corso Regina Margherita, trasformato per l’occasione in un vero e proprio salone a cielo aperto. Nel pomeriggio, all’Auditorium comunale, si è tenuto il tradizionale talk-show condotto dal giornalista Paolo Conti, con interviste, premiazioni e il conferimento del Premio Eleganza a cura del CAVE Imperia. Tra i riconoscimenti anche due talenti locali: Lorenzo Scali, protagonista nel motociclismo enduro, e il giovanissimo Alberto Siccardi, promessa dei rally. Presente anche l'ex pilota di Formula 1, Thierry Boutsen che domani sarà l'ospite d'onore della giornata.

Domani sarà finalmente la giornata dedicata ai motori in pista. Le auto iscritte nelle cinque 'batterie' faranno sentire il loro rombo a partire già dalle 8,30 con le vetture da rally e a seguire le altre, sino all'imperdibile parata delle Ferrari (a cura di Rossocorsa) che a mezzogiorno chiuderanno la prima parte della giornata clou. Dopo una breve pausa, a partire dalle 14 si ripeterà lo stesso programma della mattina, sino alla spettacolare parata finale con tutte le auto iscritte impegnate negli ultimi giri di pista.

Per quel che riguarda il traffico, con la chiusura della Statale Aurelia nell'abitato di Ospedaletti, la normale circolazione stradale verrà deviata lungo via XX Settembre e via Cavalieri di Malta dove verrà instaurato in via eccezionale il doppio senso di marcia. Per evidenti motivi di sicurezza verrà imposto il divieto di sosta in Corso Regina Margherita, Corso Marconi, via Cavour e altre vie adiacenti e indicate da apposita segnaletica. Domenica verrà chiuso l'accesso al Cimitero cittadino, le Sante Messe verranno officiate nella chiesa di San Giovanni Battista. Il Comune e il Comitato si scusano con la cittadinanza per gli eventuali disagi recati nei giorni della manifestazione.

L’evento, organizzato in collaborazione con ASI, CAVE Imperia, CAVEM Milano e con il supporto della concessionaria Ferrari Rossocorsa, ha confermato ancora una volta il fascino intramontabile del circuito di Ospedaletti e la passione di un pubblico che risponde sempre numeroso, nonostante i disagi alla viabilità inevitabili in un centro cittadino.

Con questa edizione, salgono a 10 le rievocazioni storiche complessivamente svolte sul tracciato dal 2008: otto dedicate alle moto e, con quella appena conclusa, tre alle auto. Un bilancio che racconta la vitalità di una tradizione sportiva che continua a rinnovarsi e a entusiasmare.