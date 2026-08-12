Ferragosto all'Europa Palace, cena gourmet in terrazza e brindisi con vista sui fuochi d'artificio

Sanremo si prepara a vivere il Ferragosto anche attraverso una serata all'insegna dell'alta cucina e dell'eleganza, con una vista privilegiata sul Golfo. Venerdì 14 agosto l'Europa Palace Sanremo propone infatti un appuntamento speciale sulla terrazza panoramica The RUFtop, dove la cena gourmet sarà accompagnata dalla musica dal vivo e dal tradizionale spettacolo dei fuochi d'artificio. Una proposta rivolta sia agli ospiti dell'hotel sia al pubblico esterno, pensata per trasformare una delle serate più attese dell'estate in un'esperienza particolare. Il momento clou sarà il brindisi dedicato allo spettacolo pirotecnico, da vivere direttamente dalla terrazza affacciata sul mare.

La serata prenderà il via alle 20, con il percorso gastronomico ideato dall'executive chef Alessandro Schiavon. Il menu guarda ai sapori del Mediterraneo e alla stagionalità, attraverso una selezione di piatti che punta sulla qualità delle materie prime. Tra le proposte figurano la terrina di mare con bagnetto verde alle alghe, i ravioli del plin con ricotta e gamberi, fondo di crostacei e tartufo nero estivo e la ricciola con curry verde e zucchine trombette. A chiudere il percorso sarà un dessert con pesca, cioccolato fondente, mandorla e amaretto, accompagnato dalla piccola pasticceria.

A rendere ancora più suggestiva l'atmosfera saranno le note di un violinista dal vivo, che accompagneranno gli ospiti durante la cena e nell'attesa dei fuochi. Quando il cielo sopra Sanremo sarà illuminato dallo spettacolo pirotecnico sul mare, dalla terrazza dell'Europa Palace sarà possibile assistere all'evento da una posizione panoramica. Per l'occasione è previsto anche un brindisi speciale, pensato per celebrare il Ferragosto e accompagnare uno dei momenti più attesi della serata. Una combinazione tra gastronomia, musica e panorama che punta a valorizzare anche la dimensione dell'intrattenimento legata all'ospitalità.

L'appuntamento del 14 agosto si inserisce inoltre nella programmazione estiva di The RUFtop, che per tutto il mese di agosto rimane aperta tutti i giorni. Il ristorante accoglie gli ospiti a pranzo dalle 12.30 alle 14.30 e a cena dalle 19.30 alle 22.30, offrendo così anche al pubblico locale la possibilità di vivere gli spazi panoramici dell'hotel. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l'indirizzo reservations@europapalace.it oppure telefonare al numero +39 0184715000.

L'Europa Palace Sanremo, di proprietà della famiglia Lagorio, si trova sul Lungomare Imperatrice, nel cuore della città. Dopo un importante intervento di restauro, la struttura ha riaperto nel gennaio 2025, mantenendo il legame con la propria storia e affiancandolo a un'impostazione contemporanea. L'hotel dispone di 70 camere, tre ristoranti, una Spa di 400 metri quadrati, terrazze panoramiche e spazi destinati anche a eventi e iniziative rivolte al territorio. Una proposta che punta dunque a coniugare ospitalità, ristorazione e servizi, aprendosi anche alla clientela locale.

Per il Ferragosto, la terrazza dell'Europa Palace diventerà così uno dei punti di osservazione privilegiati per lo spettacolo pirotecnico sul Golfo, con una serata costruita attorno alla cucina dello chef Alessandro Schiavon e alla musica dal vivo. Il brindisi finale, con il mare e il cielo di Sanremo sullo sfondo, accompagnerà gli ospiti nel momento più scenografico della notte di Ferragosto.