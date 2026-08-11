 / Eventi

Eventi | 11 agosto 2026, 09:38

Sanremo, il programma delle celebrazioni per la Solennità dell’Assunta di sabato 15 agosto

La “Solennità dell’Assunta” è organizzata, come ogni anno, dal Comune di Sanremo e dalla Famija Sanremasca in collaborazione con il Rettorato del Santuario N.S. della Costa.

Sanremo, il programma delle celebrazioni per la Solennità dell’Assunta di sabato 15 agosto

Sabato 15 agosto torna l’appuntamento con le tradizionali celebrazioni della “Solennità dell'Assunta” (Santuario della Madonna della Costa) che prevedono il seguente programma:

  • ore 10.15: formazione del corteo con le associazioni d’Arma e di Volontariato, le autorità civili e militari, la Famija Sanremasca e i Consoli del Mare
  • ore 10.30: tradizionale investitura dei Consoli del Mare
  • ore 11.00: solenne concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Antonio Suetta (Vescovo di Ventimiglia-Sanremo).

La “Solennità dell’Assunta” è organizzata, come ogni anno, dal Comune di Sanremo e dalla Famija Sanremasca in collaborazione con il Rettorato del Santuario N.S. della Costa.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium