"Oltrelariva. L'entroterra in musica", spettacolo di Enzo Paci a Dolceacqua (Foto)

"Paci a pezzi" va in scena a Dolceacqua. L'appuntamento, a ingresso gratuito, sarà l'11 agosto alle 21.30 in piazza Mauro.

Verrà dato spazio alla comicità di Enzo Paci, attore che ha partecipato alla serie televisiva Blanca interpretando il ruolo dell'irascibile commissario Mauro Bacigalupo. Nel 2022 ha interpretato Desio nella serie televisiva Il grande gioco, mentre nel 2023 ha interpretato il regista Carlo Bartolini nella serie tv Sono Lillo. Nel 2024 ha, invece, interpretato Paolo Villaggio nel film biografico per la televisione Com'è umano lui! diretto da Luca Manfredi.

L'evento rientra nella rassegna estiva itinerante ideata e organizzata dall’Associazione Culturale Fare Musica, con il patrocinio di Regione Liguria:"Oltrelariva. L'entroterra in musica". Il gran finale della rassegna sarà il 13 agosto a Rezzo con Zingarò, tra swing e musica italiana.