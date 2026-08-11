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Eventi | 11 agosto 2026, 09:53

Dolceacqua, arriva Enzo Paci con lo spettacolo “Paci a Pezzi”

Serata all'insegna della comicità e dell'intrattenimento nel borgo ligure a ingresso libero

Dolceacqua, arriva Enzo Paci con lo spettacolo “Paci a Pezzi”

La rassegna OltreLaRiva arriva in Val Nervia facendo tappa a Dolceacqua per una serata dedicata alla comicità. Protagonista dell'appuntamento sarà l'attore e comico Enzo Paci con il suo spettacolo “Paci a Pezzi”, affiancato sul palco dall'inseparabile Romina.

L'esibizione propone una riflessione ironica e personale sui frammenti di vita, sulle esperienze, sui successi e sui fallimenti che contribuiscono a formare l'identità di ciascuno. Attraverso il racconto di questi "pezzi" di mosaico esistenziale, l'artista esplora con il pubblico il percorso che lo ha portato a diventare l'uomo e l'interprete di oggi.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30 e sarà ad ingresso libero.

Redazione

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