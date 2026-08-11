Triora e Dolceacqua: ad agosto tornano i Ghost Tour e l'esperienza “Il Volo degli Striges”

Sabato 15, 22 e 29 agosto 2026 torna a Triora “Il Volo degli Striges”, l'esperienza narrativa ed emozionale ideata da Autunnonero in collaborazione con l’Associazione Terra di Confine.

L'appuntamento, previsto a mezzanotte a conclusione del classico Ghost Tour delle 22:00, intreccia il simbolismo degli affreschi della chiesa di San Bernardino con l'esibizione dei falconieri e la presenza dal vivo di sei rapaci e un corvo. Il Ghost Tour guiderà i visitatori a lume di lanterna nei luoghi simbolo dei processi per stregoneria del 1587, dal centro storico al Castello, da Palazzo Capponi fino alla Cabotina.

In parallelo proseguono nel mese di agosto anche i Ghost Tour a Dolceacqua, programmati per giovedì 13, giovedì 20 e venerdì 28 agosto alle ore 22:00.

L'itinerario parte dal Ponte Vecchio per addentrarsi tra i carrugi della Téra fino al Castello dei Doria (con ingresso serale incluso) per un viaggio tra storie di alchimia, superstizioni e processi d'epoca.