Sanremo, "Il simbolismo della natura" al centro della conferenza dell'associazione culturale Aquila Revelans (Foto)

"Il simbolismo della natura" è stato il tema al centro della conferenza proposta ieri sera dall'associazione culturale Aquila Revelans al grand hotel Des Anglais a Sanremo.

Il relatore dell'incontro, a ingresso libero, è stato Alessio Rossi, presidente dell'associazione culturale Aquila Revelans e cultore di tradizioni antiche e religioni. "Si è parlato di simboli e il loro interagire nella vicenda umana e spirituale. La conferenza ha avuto come obiettivo quello di accompagnare i partecipanti in un viaggio che è partito dalle civiltà paleocristiane per approdare al Cristianesimo" - fanno sapere gli organizzatori - "Sono stati analizzati i quattro elementi: aria, acqua, terra e fuoco, ed è stato analizzato il loro influsso nella Mistica. Ha chiuso questa prima parte della conferenza l'interpretazione, sempre a livello simbolico, della caverna, della foresta e del mare. Nella seconda parte della conferenza il focus si è concentrato sul Nuovo Testamento. Si è parlato del valore simbolico del vino 'Io sono la vite, mio padre è il vignaiolo' dal libro dell'Apocalisse di Giovanni. Si e poi passati ad analizzare il valore simbolico del pane con 'il sudore del tuo volto mangerai il pane finché non tornerai alla Terra' (Genesi 3,10). Interessante è stata la trattazione sul pane eucaristico. A chiudere la conferenza è sta la spiegazione del simbolismo del pesce nell' ambito delle comunità paleocristiane: 'Iesus Christos Theou uios soter', Gesù Cristo Figlio del Dio Salvatore".