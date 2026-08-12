Festeggiamenti patronali di San Rocco, tre serate gastronomiche e danzanti con pesca di beneficenza a Vallecrosia al Mare

Tre serate gastronomiche e danzanti con pesca di beneficenza a Vallecrosia al Mare per i festeggiamenti patronali di San Rocco. Il 14, il 15 e il 16 agosto dalle 19.30 torna, infatti, il tradizionale festino organizzato nella parrocchia di San Rocco dal Comitato Festeggiamenti di San Rocco con il patrocinio del Comune.

La comunità si riunirà, come da tradizione, per celebrare insieme il Ferragosto e il santo patrono della città, divertirsi, degustare ottimo cibo preparato dai volontari del Comitato Festeggiamenti di San Rocco, ascoltare e ballare i brani proposti il 14 agosto da Giacomo e i Mirage mentre il 15 e il 16 agosto da Mariella Group.

Il festino di San Rocco è una festa unica nel suo genere sul territorio, un appuntamento che unisce tradizione, convivialità e sapori autentici. "Un evento pensato per tutta la famiglia, dove grandi e piccoli possono vivere momenti di festa in un'atmosfera accogliente, accompagnati da un'offerta gastronomica che valorizza i prodotti e le ricette della tradizione" - dicono gli organizzatori - "Vi aspettiamo numerosi per festeggiare insieme il santo patrono".