Vallecrosia si accende con la Notte Blu: birra artigianale, street food, musica e fuochi sul mare

Vallecrosia si prepara a vivere una serata di festa sul mare con la Notte Blu 2026, in programma questa sera, mercoledì 12 agosto, sul Lungomare Guglielmo Marconi. Dalle 19.00 alle 2.00, il lungomare ospiterà il "Beer Corner & ARTI-Villaggio", un appuntamento che mette insieme birra artigianale, enogastronomia, artigianato, musica dal vivo e spettacolo. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Vallecrosia, CNA Imperia e My Personal Beer Corner. L'ingresso sarà libero e l'obiettivo è quello di offrire a residenti e turisti una serata capace di valorizzare le eccellenze del territorio. A fare da cornice sarà il mare, sul quale nella tarda serata verranno proiettati anche i fuochi d'artificio.

Il cuore dell'iniziativa sarà il Beer Corner, organizzato in occasione delle celebrazioni per i 30 anni della birra artigianale italiana. Saranno oltre 20 le tipologie di birra alla spina disponibili, con quattro realtà produttive protagoniste. Accanto alla tradizione di Baladin e Metzger 1848 ci saranno il Birrificio della Contea di Ventimiglia, espressione della produzione del territorio, e Drolle, con le sue birre di montagna. Una proposta pensata per accompagnare una serata dedicata anche alla gastronomia locale. Il pubblico potrà infatti scegliere tra numerose specialità preparate da ristoratori e produttori del comprensorio, con un'offerta particolarmente ampia.

Tra le proposte gastronomiche ci sarà la Paella alla Valenciana curata dalla Trattoria del Ponte di Verezzo, insieme alle proposte fusion di Geppy's Bistrot e Winch Bites. Non mancheranno i prodotti da forno del Panificio Sant'Antonio e le specialità alla griglia di Amazonia, oltre alle proposte gourmet della Balena Bianca. Per gli amanti del pesce saranno disponibili i fritti di Donna Maria e dei Bagni Oasi, mentre a chiudere il percorso gastronomico penseranno il gelato artigianale di Dolce Brezza e Mad Men IceCream. Un vero e proprio percorso tra sapori diversi, con protagoniste numerose attività del territorio. La formula punta così a trasformare il lungomare in un grande spazio dedicato all'enogastronomia e alla convivialità.

Accanto alla birra e alla cucina troverà spazio anche l'ARTI-Villaggio di CNA Imperia, dedicato alla cultura del lavoro manuale e alle produzioni artigiane. Attraverso il progetto ARTI-Turismo, l'area espositiva permetterà ai visitatori di conoscere da vicino il lavoro dei maestri artigiani e le produzioni tipiche del Ponente ligure. L'iniziativa vuole mettere in evidenza il rapporto tra turismo esperienziale e identità produttiva locale, proponendo un'esperienza che va oltre la semplice esposizione. Sarà quindi un'occasione per scoprire lavorazioni, prodotti e competenze che rappresentano una parte importante del patrimonio economico e culturale del territorio. Un modo per collegare la festa estiva alla promozione delle realtà produttive locali.

A completare il programma sarà la musica dal vivo dei Mercenari Rock, protagonisti sul palco con un repertorio dedicato ai grandi classici del rock. La serata proseguirà quindi tra musica, degustazioni e intrattenimento sul lungomare, fino all'appuntamento più spettacolare della Notte Blu. Il programma prevede infatti uno spettacolo piromusicale firmato Parente Fireworks in collaborazione con VAMA Service. I fuochi d'artificio saranno sincronizzati con la musica e proiettati sullo specchio di mare antistante il lungomare, creando uno spettacolo pensato per coinvolgere il pubblico anche dal punto di vista scenografico.

L'appuntamento è dunque fissato per questa sera, mercoledì 12 agosto, dalle 19.00 alle 2.00, sul Lungomare Guglielmo Marconi di Vallecrosia Al Mare. La Notte Blu propone una formula che unisce intrattenimento e promozione del territorio, con la birra artigianale e la gastronomia al centro, affiancate dall'artigianato e dalla musica. Una serata pensata per il pubblico dell'estate, tra le iniziative che animano il Ponente ligure nella settimana di Ferragosto. L'ingresso è libero.