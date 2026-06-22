Tradizione, Slow food, musica e arte: nel centro storico di Bordighera torna 'Un Paese di Sapori' (Foto e video)

Tradizione, Slow food, musica e arte e divertimento. Il 25 e il 26 giugno dalle 19 all'1 a Bordighera alta torna 'Un Paese di Sapori'.

La nona edizione, ideata da Confcommercio Bordighera in collaborazione con il Comune e con il patrocinio di Regione Liguria, punta a promuovere e valorizzare i prodotti tipici enogastronomici del territorio con il coinvolgimento della migliore ristorazione locale. "E' un piacere presentare oggi 'Un Paese di Sapori', un appuntamento che il 25 e 26 giugno porterà a Bordighera Alta due serate dedicate alla buona cucina, alla tradizione, alla musica, all’arte e soprattutto alla voglia di stare insieme" - dice il sindaco Marzia Baldassarre - "Il titolo dell’iniziativa racconta già molto: un paese di sapori perché Bordighera Alta non è soltanto un luogo bellissimo dal punto di vista storico e paesaggistico. È un luogo che ha un’anima, una memoria, una dimensione autentica fatta di piazze, caruggi, incontri, profumi, attività, famiglie, residenti, visitatori e persone che continuano a credere nel valore del nostro centro storico. Eventi come questo sono importanti perché uniscono più elementi: la valorizzazione del territorio, il sostegno alle attività locali, la promozione dell’identità cittadina e la capacità di creare occasioni di socialità. La buona cucina, in questo caso, diventa un modo semplice e immediato per raccontare Bordighera: i suoi sapori, la sua accoglienza, la sua tradizione ma anche la sua voglia di essere viva".

Un’occasione per passeggiare tra piazze e carugi, assaggiare e scoprire eccellenze locali e condividere una serata speciale in famiglia o tra amici. "Bordighera Alta merita di essere vissuta non solo come luogo da visitare ma come spazio centrale della comunità" - sottolinea il primo cittadino - "Portare persone nelle piazze e nei caruggi significa dare energia al centro storico, creare movimento, sostenere il commercio e far scoprire, o riscoprire, una delle parti più preziose della nostra città. Desidero, quindi, ringraziare Confcommercio, tutte le attività coinvolte, gli organizzatori, gli uffici comunali e tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile questa iniziativa. Quando istituzioni, categorie economiche e realtà del territorio collaborano, la città riesce a esprimere meglio il proprio potenziale. L’obiettivo è proprio questo: costruire una Bordighera più viva, più accogliente, più capace di valorizzare ciò che ha di unico e Bordighera Alta, con la sua bellezza, la sua storia e la sua atmosfera, è certamente uno dei luoghi da cui ripartire. Invito quindi cittadini, famiglie, turisti e visitatori a partecipare a queste due serate: sarà un’occasione per mangiare bene, ascoltare musica, incontrarsi, passeggiare e vivere il nostro centro storico in un clima di festa".

Due serate per vivere un percorso tra degustazioni, menù tematici e proposte culinarie. La novità di quest'anno sarà l'introduzione dei prodotti Slow Food. "Siamo lieti di essere giunti alla nona edizione di Bordighera Paese di Sapori, una manifestazione che negli anni è cresciuta costantemente, riscuotendo un grande successo di pubblico e diventando un appuntamento di riferimento per il nostro territorio" - sottolinea Alessandra Fassone, direttore provinciale della Confcommercio di Imperia - "L’evento rappresenta un’importante occasione di valorizzazione per i ristoratori, gli chef, i produttori e tutti gli operatori coinvolti, promuovendo le eccellenze enogastronomiche locali e generando una significativa ricaduta economica per Bordighera e per tutto il comprensorio. Quest’anno, inoltre, la presenza dello stand Slow Food con otto presidi del territorio arricchisce ulteriormente la manifestazione, confermandone la qualità e il prestigio”.

La manifestazione tende, dunque, a riqualificare il territorio attirando turismo, creare una vetrina delle tipicità enogastronomiche rivolgendosi a un vasto e variegato target di clientela, creare un circuito di collaborazione tra i diversi operatori turistico-commerciali che operano sul territorio, creare occasioni di incontro, conoscenza, socializzazione tra la popolazione, rilanciare le attività economiche e commerciali e far conoscere Bordighera come una città fatta di storia, cultura, tradizione e sapori. "Bordighera Alta diventa il palcoscenico d'eccezione per celebrare le migliori espressioni enogastronomiche del comprensorio" - fanno sapere gli organizzatori - "Nel suggestivo borgo storico, infatti, ristoratori, chef, produttori e operatori del settore si incontrano per raccontare attraverso i sapori l'identità e la ricchezza del territorio che si estende dalla costa all'entroterra. Si tratta di una formula semplicissima, i ristoranti coinvolti nell'iniziativa proporranno alcuni piatti della cucina ligure e non solo che potranno essere degustati seduti a uno dei tavoli allestiti nei carugi del centro storico e a prezzi speciali. L'evento trasforma il centro storico in una vetrina diffusa dedicata alla qualità, alla tradizione e all'innovazione gastronomica offrendo ai visitatori un percorso tra degustazioni, menù tematici e proposte culinarie che valorizzano le eccellenze locali: in questa edizione i ristoranti daranno vita a percorsi gastronomici dedicati nei quali i prodotti dei presidi Slow Food saranno protagonisti di menù studiati per esaltarne qualità, autenticità e legame con il territorio. La collaborazione con la condotta Slow Food Otto Luoghi rappresenta un'importante occasione per valorizzare le eccellenze locali e promuovere una cultura del cibo attenta alla tradizione alla biodiversità e alla sostenibilità. La manifestazione nel tempo è cresciuta molto in termini di utenza e gradimento, nella scorsa edizione si sono registrate molte presenze, oltre le 6mila persone a serata creando un prodotto economico importante non limitato alle due serate valorizzando oltre che il patrimonio enogastronomico anche quello artistico e culturale del centro storico".