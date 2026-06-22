Letteratura, riflessione e bellezza a villa Garnier: festa del Solstizio a Bordighera (Foto)

Letteratura, riflessione e bellezza a Bordighera. La terrazza di villa Garnier si è trasformata in un luogo di incontro in occasione della Festa del Solstizio 2026, l’appuntamento organizzato dalla Compagnia del Libro. All'evento che ha unito il fascino del solstizio d’estate alla forza evocativa dei grandi classici hanno preso parte anche il sindaco Marzia Baldassarre, il vicesindaco Giuseppe Trucchi, l’assessore Margherita Mariella e le consigliere comunali Barbara Bonavia e Annastella Merlo. "Oggi, nella storica dimora affacciata sul mare, il pubblico ha partecipato a una serata dedicata a 'Indagine su Pinocchio' con l’intervento di Piero Dorfles e il tema suggestivo 'Le palline di zucchero della fata Turchina', accompagnato da letture tratte dai testi di Giorgio Agamben, Vittorino Andreoli e Fabio Stassi" - fa sapere il sindaco Marzia Baldassarre che al termine dell'evento ha sottolineato il valore simbolico e culturale della manifestazione - "La Festa del Solstizio è un appuntamento che unisce simbolicamente luce, cultura e comunità. Il solstizio richiama l’idea di un tempo sospeso, di un passaggio, di una soglia: è bello viverlo attraverso i libri, la lettura e il pensiero".

Il primo cittadino ha, inoltre, evidenziato l’importanza del luogo scelto per l’iniziativa, definendo Villa Garnier "uno degli spazi che meglio rappresentano la storia, l’eleganza e l’identità internazionale di Bordighera". Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Compagnia del Libro "per l’impegno costante nella promozione culturale del territorio e per la capacità di trasformare luoghi simbolici della città in spazi di condivisione e partecipazione" - afferma Baldassarre - "Al centro della serata la figura di Pinocchio, interpretata non soltanto come una fiaba destinata ai più piccoli ma come un racconto universale capace di attraversare le generazioni. Pinocchio non è soltanto una fiaba per bambini: è un grande racconto sulla crescita, sull’errore, sulla libertà, sulla responsabilità e sulla trasformazione. È una storia che continua a parlarci perché riguarda tutti noi, in ogni età della vita".

Il sindaco Baldassarre ha poi ringraziato Piero Dorfles e tutti i protagonisti dell’incontro culturale, definendo la serata "un’occasione preziosa per guardare a un classico della nostra letteratura con occhi nuovi". Un messaggio che si inserisce nella visione di una città che punta a valorizzare il proprio patrimonio storico e paesaggistico attraverso proposte culturali di qualità: "Bordighera ha bisogno anche di questo: momenti culturali curati, intelligenti, capaci di creare incontro e di far dialogare bellezza, pensiero e territorio. La nostra città possiede luoghi straordinari e, quando questi luoghi vengono riempiti di contenuti culturali di qualità, diventano ancora più preziosi".



