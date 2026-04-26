Il Lions Club Arma e Taggia in visita a Dolceacqua e Isolabona: una giornata alla scoperta del territorio (foto)

Il Lions Club Arma e Taggia ha dedicato l’ultima gita sociale alla scoperta di Isolabona e Dolceacqua, proseguendo il percorso avviato con il progetto “Lions alla scoperta del territorio”. Un’iniziativa che unisce conoscenza, valorizzazione delle realtà locali e rafforzamento dello spirito di gruppo tra i soci, elemento centrale per affrontare con coesione i service del Club.

Alla giornata hanno partecipato anche amici e soci del Lions Club Ventimiglia e del Club CAP d’Ail, in un clima di collaborazione e condivisione. Il programma si è aperto con la visita alle Cantine Gajaudo di Isolabona, dove tre generazioni della famiglia hanno guidato i presenti in un percorso tra produzione, tradizione e degustazione. Un racconto autentico del lavoro quotidiano che dà vita a vini capaci di restituire, nei loro sentori, l’essenza della Liguria.

La gita è poi proseguita a Dolceacqua, accompagnati da Mauro Giordano, socio Lions ed ex sindaco del borgo reso celebre da Monet. I partecipanti hanno visitato la Pinacoteca Comunale con la guida di Ivano Anfossi, per poi salire al Castello dei Doria e immergersi nei caratteristici carugi del centro storico, fino al pranzo all’aperto in una luminosa giornata primaverile.

Nel primo pomeriggio, ultima tappa al Visionarium 4D, struttura culturale inserita nel cuore del borgo, che ha concluso la giornata offrendo un’ulteriore prospettiva sulla storia e sulle tradizioni del territorio.

Il Lions Club Arma e Taggia rivolge un sentito ringraziamento a tutti gli anfitrioni che, con competenza e passione, hanno saputo trasmettere ai soci l’identità profonda di Dolceacqua e Isolabona, confermando il valore di un progetto che unisce conoscenza, cultura e impegno per il territorio.