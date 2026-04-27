Sanremo, accordo tra Amaie Energia e Lions Club Matutia per il riciclo dei cellulari rotti e la piantumazione di nuovi alberi

Amaie Energia e Servizi e il Lions Club Sanremo Matutia hanno sottoscritto oggi una convenzione di collaborazione finalizzata alla promozione di un progetto di forte impatto ambientale e sociale: il recupero e il riciclo dei telefoni cellulari dismessi.

L’iniziativa, denominata “Ricicla il tuo cellulare rotto”, si inserisce nel più ampio programma internazionale del Lions Club “Ambiente – Club a impatto zero: ricicliamo smartphone e piantiamo alberi”, con l’obiettivo di favorire comportamenti virtuosi e contribuire concretamente alla tutela dell’ambiente.

In base all’accordo, Amaie Energia e Servizi si impegna a gestire il ritiro e l’avvio a recupero dei dispositivi raccolti, mettendo a disposizione i propri centri di raccolta e garantendo il rispetto delle normative vigenti. Inoltre, l’azienda contribuirà alla piantumazione e manutenzione di alberi lungo la “Ciclabile dei Fiori”, rafforzando così il legame tra economia circolare e valorizzazione del territorio.

Il Presidente Lions Club Sanremo Matutia, Gianni Ostanel: "la nostra associazione promuoverà attivamente il progetto sul territorio, curando la raccolta dei dispositivi e garantendo la rendicontazione delle attività, oltre a dare visibilità all’iniziativa attraverso le proprie reti e canali di comunicazione".

«Questa convenzione rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra realtà del territorio orientata al bene comune – dichiara il Presidente di Amaie Energia e Servizi, Sergio Tommasini –. Attraverso il recupero dei dispositivi elettronici e la piantumazione di nuovi alberi, uniamo sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e partecipazione attiva della comunità».

L’accordo si inserisce nel percorso di Amaie Energia e Servizi volto a promuovere iniziative di economia circolare e sensibilizzazione ambientale, in sinergia con associazioni e istituzioni locali.