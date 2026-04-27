Vallecrosia al Mare più sicura, Perri: "Da Regione Liguria 50mila euro per la videosorveglianza"

"Da Regione Liguria 50mila euro per la videosorveglianza". Lo annuncia il sindaco di Vallecrosia al Mare Fabio Perri.

"Arriva un finanziamento di 50.000 euro, 40.000 euro dalla Regione e 10.000 euro comunali, per potenziare la videosorveglianza" - fa sapere il primo cittadino - "Un progetto già avviato e subito portato avanti dall’Amministrazione, grazie alla collaborazione con la Regione".

"L'obiettivo è chiaro: più sicurezza, prevenzione e tutela per i cittadini" - mette in risalto Perri insieme alla sua Amministrazione comunale - "Non solo parole: altri fondi regionali e ministeriali sono già stati richiesti e sono in attesa di conferma. Andiamo avanti con fatti concreti per Vallecrosia".