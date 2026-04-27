Monte Faudo, un 1° maggio tra memoria e impegno al Casone dei Partigiani

Sarà un 1° maggio all’insegna della memoria, della condivisione e dell’impegno civile quello organizzato dal Gruppo Teatrale dell’Attrito e dal Gruppo Ecologico Martiri della Libertà Partigiani Val Prino. Un appuntamento che unisce celebrazione e riflessione, nel ricordo dei Martiri di Chicago, delle vittime di Portella della Ginestra e di tutti coloro che hanno perso la vita sul lavoro o che ancora oggi un lavoro non ce l’hanno.

La cornice scelta è quella del Casone dei Partigiani sul Monte Faudo, luogo simbolo della Resistenza, dove si svolgerà un’intera giornata dedicata ai valori della libertà e della dignità del lavoro.

Il programma prenderà il via alle ore 10 con la possibilità di visitare il Museo della Resistenza, occasione per riscoprire storie e testimonianze del territorio. Alle 13 spazio alla convivialità con il pranzo sociale, su prenotazione.

Nel pomeriggio, alle 15, andrà in scena lo spettacolo teatrale “L’Oro della Resistenza”, dedicato alle sei medaglie d’oro al valor militare della provincia, con Renato Donati e Alberto Cecchini. A seguire, la giornata proseguirà con canti popolari e di lotta, per condividere attraverso la musica i valori che da sempre accompagnano la Festa dei Lavoratori.