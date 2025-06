Maturità 2025, l’ultima prova: da domani a Sanremo gli orali che segnano il passaggio all’età adulta

Da domani, lunedì 22 giugno, migliaia di studenti in tutta Italia — e anche a Sanremo — torneranno a varcare i cancelli delle scuole per affrontare l’ultima sfida della maturità: il colloquio orale. È il momento più temuto, ma anche il più umano, quello in cui la commissione ha finalmente un volto, una voce, e ogni ragazzo può raccontarsi, esprimersi, stupire. Una prova che, più di tutte, parla di loro.

Licei, istituti tecnici e professionali: a Sanremo sono tante le scuole coinvolte e infiniti i percorsi che questi studenti hanno attraversato per arrivare fin qui. Ma da domani mattina, e poi a turno durante la settimana, indipendentemente dall’indirizzo, tutti condivideranno la stessa emozione: un cuore che batte più forte, una camicia stirata con cura, forse una notte di sonno interrotta dai pensieri.

L’orale della maturità non è solo una prova d’esame. È un piccolo rito di passaggio. In quei 60 minuti si condensano cinque anni di interrogazioni, verifiche, notti in bianco, sorrisi tra i banchi, complicità con i compagni, prof che hanno lasciato il segno. C’è chi porta con sé un PowerPoint perfetto, chi un progetto tecnico, chi un percorso multidisciplinare ricamato sulle proprie passioni. Ma tutti, in fondo, cercano di mostrare chi sono diventati.

Sanremo — con il suo mare che bagna l’estate alle porte — accoglierà da domani questi volti giovani con lo sguardo proiettato al futuro. Alcuni già sanno cosa li aspetta: università, un lavoro, forse un viaggio. Altri lo scopriranno più avanti. Ma intanto, la maturità segna un punto fermo. Un prima e un dopo.

Va detto che non per tutti la partita è finita: per alcuni studenti, in particolare quelli dei corsi Esabac (doppio diploma italiano e francese), resta ancora da affrontare la terza prova scritta, che si terrà nei prossimi giorni. Un ulteriore sforzo, che però arricchisce un percorso formativo già di per sé denso e impegnativo.

Da domani, tra emozione e adrenalina, si alza il sipario sull’ultimo atto di un percorso lungo cinque anni. In quelle aule si chiuderà un capitolo e, per molti, inizierà una nuova storia. La maturità, comunque vada, resta uno spartiacque: il momento in cui si comincia davvero a camminare con le proprie gambe.