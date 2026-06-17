Calcio. L’Istituto Montale di Bordighera concede il bis: è ancora campione del Torneo delle Scuole

Si è conclusa nel fine settimana la terza edizione del Torneo delle Scuole, manifestazione disputata sui campi del Vallecrosia Academy, adiacenti allo stadio Zaccari delle Braie, che ha visto trionfare per il secondo anno consecutivo l’Istituto Montale di Bordighera. La fase a gironi, interamente giocata nella giornata di sabato con formula di andata e ritorno, ha regalato equilibrio e spettacolo.

Nel Girone A si sono affrontati il Fermi/Polo, l’Istituto Colombo di Sanremo e l’Istituto Agrario, mentre nel Girone B si sono sfidati l’Istituto Montale, il Liceo Aprosio e l’Istituto Alberghiero di Arma di Taggia. Al termine delle qualificazioni, il Montale ha chiuso il proprio girone da imbattuto, guadagnandosi l’accesso alle semifinali.

Il Fermi/Polo ha invece conquistato il secondo posto nel proprio raggruppamento, penalizzato soltanto dalla differenza reti, mentre l’altra semifinale ha visto opposti il Colombo e l’Alberghiero. La domenica si è aperta con un sentitissimo derby tra Montale e Fermi/Polo. È stata una gara intensa, combattuta e rimasta in equilibrio fino ai minuti conclusivi, quando i bordigotti sono riusciti a trovare lo spunto decisivo, conquistando con merito il pass per la finale. Dall’altra parte del tabellone è stato invece l’Alberghiero a prevalere sul Colombo, guadagnandosi la possibilità di contendere il titolo al Montale.

Nell’atto conclusivo, la formazione bordigotta ha confermato quanto di buono mostrato durante tutto il torneo, imponendosi per 4-1 al termine di una finale ben interpretata. Grande protagonista Thomas Ferrante, attaccante della Sanremese, autore di una prestazione di alto livello che ha trascinato i suoi compagni verso il successo. Con questo risultato, l’Istituto Montale difende il titolo conquistato nel 2025 e scrive un’altra pagina importante nella storia della manifestazione, confermandosi punto di riferimento del calcio studentesco del territorio.

Un plauso, però, va a tutte le scuole partecipanti, protagoniste di un torneo disputato con impegno, correttezza e autentico spirito sportivo, valori che rappresentano il successo più grande di questa manifestazione. Un plauso particolare va infine agli organizzatori del Torneo delle Scuole, che anche quest’anno hanno saputo coniugare sport, aggregazione e solidarietà.

La manifestazione, infatti, non si limita a promuovere i valori del fair play e della sana competizione tra studenti, ma sostiene concretamente una causa di grande valore sociale, devolvendo il ricavato a favore delle famiglie dei bambini affetti da Atrofia muscolare spinale. Un gesto che impreziosisce ulteriormente un evento capace di lasciare un segno non solo sul campo, ma anche nella comunità, ricordando che la vittoria più importante è sempre quella della solidarietà.