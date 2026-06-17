Prende forma la nuova scuola dell’infanzia e primaria a Camporosso, Gibelli: "Arrivati gli arredi" (Foto)

Inizia a prendere forma la nuova scuola dell’infanzia e primaria di Camporosso Capo. Nei giorni scorsi sono, infatti, arrivati i nuovi arredi che renderanno accogliente la nuova struttura scolastica del paese.

Un'opera pubblica all'avanguardia e green del valore di circa 6 milioni di euro. "È arrivato il giorno degli arredi" - annuncia il sindaco Davide Gibelli - "La nuova scuola dell’infanzia e primaria di Camporosso Capo prende forma".

"Iniziamo ad allestire gli spazi che presto si riempiranno di sorrisi, scoperte e nuove avventure" - sottolinea soddisfatto il primo cittadino - "Un altro grande passo in avanti!".