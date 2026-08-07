Poste Italiane, caldo e sicurezza: pause obbligatorie e stop al lavoro esterno per over 60 e lavoratori fragili

L'ondata di caldo porta con sé anche una particolare attenzione alle condizioni di lavoro del personale impegnato quotidianamente nel recapito. Poste Italiane conferma infatti le misure di prevenzione adottate per tutelare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti, con particolare riferimento ai portalettere che svolgono la propria attività all'esterno. L'Azienda ha predisposto una serie di interventi specifici per affrontare i rischi legati alle temperature elevate, attraverso formazione, monitoraggio delle condizioni meteorologiche e precise indicazioni operative. L'obiettivo è garantire la continuità del servizio senza trascurare la sicurezza delle persone.

Tra le misure previste c'è innanzitutto una formazione dedicata ai rischi legati al caldo, rivolta al personale interessato, insieme al monitoraggio quotidiano dei livelli di rischio. Per questa attività Poste Italiane si avvale del portale Worklimate di INAIL-CNR-IBE, che consente di seguire l'evoluzione delle condizioni climatiche e di adottare le conseguenti disposizioni sui territori. Le indicazioni operative vengono quindi definite anche in funzione del livello di rischio registrato. Un sistema pensato per permettere di adeguare l'organizzazione del lavoro alle condizioni effettive delle diverse giornate.

Particolare attenzione è riservata alle pause durante l'attività di recapito. In presenza di un livello di rischio medio, i lavoratori hanno l'obbligo di effettuare una pausa di 5 minuti ogni ora, da trascorrere in ambienti climatizzati o comunque ombreggiati. Quando invece il livello di rischio viene classificato come alto, la pausa sale a 10 minuti ogni ora. Si tratta di indicazioni operative finalizzate a ridurre l'esposizione prolungata alle alte temperature e a favorire il recupero durante lo svolgimento delle attività all'aperto, soprattutto nelle fasce orarie maggiormente critiche.

Un'altra misura riguarda l'idratazione. Ai portalettere sono state infatti consegnate borracce termiche, con l'obiettivo di favorire una corretta assunzione di acqua durante l'orario di lavoro. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni di prevenzione messe in campo dall'Azienda per affrontare le giornate caratterizzate da temperature particolarmente elevate. Il tema dell'idratazione rappresenta infatti uno degli aspetti centrali nella gestione del rischio legato al caldo, soprattutto per chi trascorre una parte significativa della giornata all'esterno e in movimento.

Misure ancora più stringenti sono previste per i lavoratori considerati maggiormente esposti. Per il personale ipersuscettibile, individuato dal medico competente, è previsto l'esonero dalle attività all'esterno. La stessa disposizione viene applicata agli over 60 nelle giornate caratterizzate da rischio alto. Una particolare tutela, dunque, per le categorie che possono risultare maggiormente vulnerabili agli effetti delle temperature elevate e che, proprio per questo, necessitano di specifiche modalità di gestione dell'attività lavorativa.

L'Azienda sottolinea che il monitoraggio della situazione prosegue costantemente, così da poter intervenire sulla base dell'evoluzione delle condizioni e dei livelli di rischio rilevati. Le misure vengono applicate tenendo conto delle allerte e delle indicazioni operative previste per i singoli territori. In questo modo Poste Italiane punta a mantenere un equilibrio tra le esigenze legate alla regolare erogazione del servizio e quelle relative alla tutela dei lavoratori. La sicurezza resta quindi un elemento centrale anche nella gestione delle giornate di maggiore calore.

Poste Italiane ribadisce infine che, grazie al monitoraggio continuo delle condizioni climatiche, saranno adottate le misure ritenute necessarie per affrontare eventuali situazioni di rischio. L'obiettivo dichiarato è garantire allo stesso tempo la continuità del servizio e la piena tutela delle persone, attraverso un sistema di prevenzione modulato in base alla gravità delle condizioni. Per i portalettere, dunque, non soltanto indicazioni generali sulla gestione del caldo, ma pause obbligatorie, strumenti per l'idratazione e, nei casi previsti, l'esclusione dalle attività all'esterno.