Trenitalia, modifiche alla circolazione sulla linea Ventimiglia-Cuneo-Fossano

Modifiche alla circolazione ferroviaria da domenica 23 agosto fino a domenica 13 settembre per lavori programmati tra le stazioni di Cuneo e Limone Piemonte.

Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale di Trenitalia (Gruppo Fs) ha riprogrammato l’offerta con un servizio bus per i treni della linea Torino-Cuneo/Ventimiglia nella tratta tra Cuneo e Limone.

L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza.

Si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.

Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia, eccetto i cani da assistenza.

I lavori programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) inizieranno da domenica 23 agosto fino a domenica 13 settembre; il programma dei lavori prevede, in particolare, interventi di rilievo e indagini, manutenzione straordinaria e attività di consolidamento strutturale a gallerie e opere d’arte.

Si eseguiranno anche lavori di adeguamento infrastrutturale della tratta per il transito di treni merci con il massimo carico assiale, secondo gli standard europei.

L’investimento complessivo da parte di Rfi per la realizzazione di tali attività ammonta a circa 6,5 milioni di euro.