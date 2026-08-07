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Politica | 07 agosto 2026, 09:38

Aurelia Bis, Sanremo al Centro chiede il ripristino degli svincoli di Foce e via Padre Semeria: "Così l'opera resta strategica"

Il gruppo consiliare invita il sindaco a intervenire in Conferenza dei servizi e lancia un appello per evitare ulteriori ritardi nell'iter del progetto

Aurelia Bis, Sanremo al Centro chiede il ripristino degli svincoli di Foce e via Padre Semeria: &quot;Così l'opera resta strategica&quot;

Nel dibattito che continua ad animare la città sul futuro dell'Aurelia Bis, interviene anche il gruppo consiliare Sanremo al Centro, che esprime forte preoccupazione per l'ipotesi di una variante al progetto che comporterebbe la soppressione degli svincoli della Foce e di via Padre Semeria. Secondo il gruppo, si tratta di due elementi fondamentali dell'infrastruttura così come era stata concepita nel progetto originario e la loro eliminazione rischierebbe di compromettere l'efficacia complessiva dell'opera, privando Sanremo di un intervento ritenuto strategico per la mobilità cittadina e per lo sviluppo del territorio.

Sanremo al Centro ripercorre inoltre la storia del progetto, ricordando come nel 2023 il sindaco Alberto Biancheri e la sua amministrazione avessero individuato, al termine dell'iter di valutazione, il tracciato considerato più idoneo. La soluzione scelta prevedeva infatti due svincoli nella zona di ponente, uno nel quartiere della Foce e uno in prossimità dell'autostrada, con uscita finale su Cava Cangiotti. Una configurazione che, secondo il gruppo consiliare, avrebbe consentito di affrontare in modo concreto le criticità della viabilità cittadina, favorendo allo stesso tempo nuove prospettive di sviluppo infrastrutturale.

Il gruppo sottolinea inoltre come quella decisione fosse maturata al termine di un lungo percorso di confronto istituzionale, sviluppato con Anas, con l'allora commissario straordinario Castiglioni, con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Liguria e la Provincia, oltre che condiviso con tutte le rappresentanze consiliari dell'epoca. Dopo quella fase, evidenzia Sanremo al Centro, il progetto avrebbe però subito un rallentamento, fino ad arrivare alla recente notizia della possibile eliminazione dei due svincoli.

"Non conosciamo le dinamiche che hanno portato a questa decisione e non intendiamo entrare nelle polemiche – afferma Sanremo al Centro –, esprimiamo però una forte preoccupazione, perché senza quegli svincoli il progetto rischierebbe di diventare inutile, trasformandosi in un'occasione mancata e in una grave responsabilità per il futuro della città." Per questo motivo il gruppo invita il sindaco a chiedere con decisione, in sede di Conferenza dei servizi, il ripristino delle connessioni previste nel progetto originario, riaprendo un confronto costruttivo con tutti gli enti coinvolti nell'iter.

Infine, Sanremo al Centro rivolge un appello anche alle altre forze politiche affinché il confronto sull'Aurelia Bis si sviluppi senza contrapposizioni sterili e con l'obiettivo comune di tutelare gli interessi della città. Il gruppo richiama inoltre l'attenzione sulla necessità di evitare ulteriori rallentamenti nella realizzazione dell'opera. "Abbiamo già visto come, negli ultimi due anni, alcune città del ponente ligure che erano partite dopo Sanremo abbiano superato la nostra città nell'avanzamento dei rispettivi progetti infrastrutturali. Sanremo non può permettersi di perdere altro tempo né di vedere sfumare un'opera strategica per il proprio sviluppo", conclude la nota.

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Carlo Alessi

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