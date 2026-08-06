Aurelia Bis a Sanremo, la Lega difende Rixi: "Il Comune non rimetta tutto in discussione e rischi di perdere i fondi"

La Sezione di Sanremo e il Coordinamento Provinciale della Lega intervengono nel dibattito sulla progettazione dell'Aurelia Bis, esprimendo piena fiducia e vicinanza al viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi. Il partito sottolinea anche l'impegno profuso in questi anni per lo sviluppo infrastrutturale del Ponente e, in particolare, per un'opera attesa da decenni dalla città di Sanremo. Nel mirino della Lega finiscono invece le recenti prese di posizione dell'Amministrazione comunale, considerate un cambio di rotta rispetto a quanto sarebbe stato condiviso nei precedenti tavoli tecnici. Al centro della polemica ci sono soprattutto gli svincoli di Foce e via Padre Semeria, ritenuti strategici per la viabilità cittadina.

"Siamo profondamente perplessi e preoccupati dalle recenti esternazioni e dal cambio di rotta dell'Amministrazione Comunale di Sanremo", affermano Andrea Bonfà, commissario della Lega di Sanremo, e Armando Biasi, commissario provinciale di Imperia. La Lega ricorda di essersi espressa fin dall'inizio a favore della realizzazione dei due svincoli, considerandoli elementi fondamentali per migliorare la mobilità e alleggerire la pressione del traffico sulla viabilità cittadina. Secondo il partito, però, sarebbe stato lo stesso Comune di Sanremo ad avallare lo stralcio degli svincoli dal progetto nel corso dei tavoli tecnici istituzionali. Una ricostruzione che, secondo la Lega, rende oggi difficile comprendere le nuove contestazioni sollevate dall'Amministrazione.

Il partito richiama inoltre un recente incontro di aggiornamento promosso e coordinato dalla Lega, a livello cittadino e provinciale, sullo stato dell'arte e sulla pianificazione dell'opera. Alla riunione avevano partecipato funzionari e tecnici di Anas, con l'obiettivo di fare il punto sul percorso progettuale e sulle prossime tappe. "In quella sede di confronto trasparente e operativo – sottolineano Bonfà e Biasi –, da parte del Comune non era emersa alcuna criticità né la necessità delle modifiche che oggi vengono sbandierate a mezzo stampa". La Lega considera quindi le recenti dichiarazioni di Palazzo Bellevue come un elemento di discontinuità rispetto a un iter che, a suo giudizio, era stato portato avanti attraverso un confronto tra le diverse istituzioni coinvolte.

A sostegno della propria posizione, la Lega richiama anche quanto riferito ufficialmente da Anas, secondo cui il percorso tecnico e amministrativo dell'opera sarebbe stato condiviso progressivamente con gli enti locali e con la Regione. Per il partito, continuare a rimettere in discussione tracciati e decisioni già esaminati dagli organi tecnici rischia di produrre un unico risultato: allungare i tempi di realizzazione dell'opera. Una prospettiva che viene giudicata particolarmente preoccupante considerando l'importanza strategica dell'Aurelia Bis per Sanremo e per l'intero comprensorio. "Mettere continuamente in discussione tracciati e decisioni già vagliati dagli organi tecnici – evidenziano dalla Lega –, e precedentemente approvati dallo stesso Comune, rischia soltanto di rallentare i tempi e produrre danni incalcolabili per la collettività".

La principale preoccupazione espressa dalla Lega riguarda però le risorse economiche già stanziate per l'intervento. Il timore è che un'eventuale revisione sostanziale dell'iter possa mettere a rischio finanziamenti considerati fondamentali per consentire all'opera di arrivare alla fase realizzativa. "La vera preoccupazione della Lega Sanremo è una sola: il concreto rischio di perdere risorse economiche già stanziate e fondamentali per la realizzazione di un'opera attesa da decenni", spiegano Bonfà e Biasi. Secondo il partito, Sanremo non potrebbe permettersi di ripartire da capo con la progettazione, soprattutto dopo che il lavoro portato avanti dal viceministro Rixi e dalle istituzioni competenti avrebbe consentito di dare concretezza e copertura finanziaria a un'infrastruttura a lungo attesa.

In conclusione, la Lega ribadisce quindi il proprio sostegno a Edoardo Rixi, invitando contestualmente l'Amministrazione comunale a mantenere un atteggiamento di collaborazione istituzionale. "Ringraziamo Edoardo Rixi per la correttezza, la determinazione e l'attenzione che continua a riservare a Sanremo e al Ponente Ligure", dichiarano i due esponenti del partito. L'appello rivolto a Palazzo Bellevue è quello di evitare nuovi rallentamenti e di concentrarsi sulla prosecuzione dell'iter. "Invitiamo Palazzo Bellevue a non calciare la palla in tribuna o fare dannosi 'dietrofront', e a lavorare in modo serio e collaborativo a tutela dei cittadini e del futuro delle nostre infrastrutture". La Lega chiude così il proprio intervento chiedendo che il confronto sull'Aurelia Bis resti ancorato alle esigenze concrete della città e alla necessità di trasformare finalmente il progetto in un'opera.