Tutti i pensieri di Conio: il sindaco non ha ancora deciso, il futuro politico di Taggia passa dall’inverno

Tutti i pensieri del sindaco. Quelli rivolti a un’estate cominciata a velocità altissima, quelli che accompagnano i cantieri da completare e quelli, inevitabilmente, proiettati verso il 2027. A Taggia da settimane tutti cercano di capire cosa farà Mario Conio. Forse, almeno per il momento, se lo sta ancora chiedendo anche lui.L a prima notizia, quindi, è una decisione che non c’è. Non ancora. Il sindaco non ha sciolto la riserva sul proprio futuro e non avrebbe assunto una scelta definitiva tra il passo indietro, con la conseguente apertura della successione, e la possibilità di presentarsi nuovamente agli elettori.

Un punto apparentemente fermo che, in realtà, tiene in movimento quasi l’intera politica tabiese. Dalla scelta di Conio dipenderanno la candidatura della maggioranza uscente, la composizione della futura lista, gli spazi concessi ai possibili eredi e, più in generale, gli equilibri di un’area civica e di centrodestra che non può iniziare davvero la propria campagna elettorale senza sapere chi ne sarà il riferimento. Fino a qualche settimana fa il passaggio di consegne sembrava la strada più probabile. Oggi quella certezza si è indebolita. Il cambio rimane possibile, forse ancora verosimile, ma l’ipotesi di un “Conio ter” non può più essere trattata come una semplice suggestione.

Prima il presente, poi la scelta. I tempi, del resto, non sembrano ancora maturi. Agosto è appena cominciato e Palazzo civico ha davanti un’estate da amministrare, con questioni che hanno già imposto un’accelerazione improvvisa. La vicenda del mare dichiarato temporaneamente non balneabile, pur essendosi esaurita nel giro di pochi giorni, ha aperto un confronto molto acceso. La comunicazione istituzionale, la tutela dell’immagine turistica, le preoccupazioni degli operatori e le richieste dei cittadini hanno riportato l’amministrazione davanti a una delle difficoltà tipiche dei mesi estivi: governare l’emergenza senza permettere che un episodio circoscritto diventi un danno duraturo per il territorio. È anche per questo che, in questa fase, il primo pensiero di Conio sembra rivolto al presente e al medio periodo. C’è una stagione da accompagnare e ci sono opere che devono raggiungere un punto di svolta. Tra queste Park24, uno dei cantieri più importanti e simbolici del mandato, destinato a pesare anche sul bilancio politico dell’amministrazione. Prima di decidere se chiudere il proprio ciclo o chiedere un’altra investitura, Conio vorrà probabilmente capire quale città riuscirà a consegnare alla vigilia delle elezioni. Lo stato dei cantieri, il completamento delle opere e la percezione dei risultati ottenuti non costituiscono soltanto materia amministrativa: saranno inevitabilmente parte del racconto con cui la maggioranza uscente si presenterà al voto.

Il passaggio di consegne non è più scontato. Per mesi il nome più ricorrente per la successione è stato quello di Chiara Cerri. Il suo percorso amministrativo, l’esperienza politica maturata anche attraverso l’ingresso in Regione e il legame con la storia politica della famiglia l’hanno resa la candidata naturale per raccogliere il testimone. Se Conio dovesse compiere un passo indietro, la sua scelta aprirebbe quasi automaticamente la fase nuova. Cerri potrebbe iniziare a costruire la propria candidatura, definire il profilo della futura lista e lavorare a una proposta capace di conservare l’eredità dell’amministrazione senza apparire come una sua semplice prosecuzione. Proprio questo sarebbe il primo problema politico da risolvere: accompagnare la continuità con un segnale di rinnovamento. Chiunque raccolga l’eredità di Conio dovrebbe valorizzare il lavoro compiuto senza rimanerne prigioniero, dimostrando di avere una propria visione e una leadership autonoma. Ma quella partita non è ancora iniziata ufficialmente, perché il sindaco non ha liberato la casella. E più passa il tempo, più torna credibile l’altra possibilità: che Conio decida di rimanere in campo.

Non sarebbe una scelta neutra. Una sua candidatura avrebbe inevitabilmente la precedenza su ogni ipotesi di successione e imporrebbe alla maggioranza una ricomposizione attorno al sindaco uscente. Allo stesso tempo, richiederebbe un nuovo progetto e motivazioni capaci di andare oltre la semplice prosecuzione amministrativa. Un terzo mandato non potrebbe essere presentato come la replica dei primi due: avrebbe bisogno di un rilancio, di obiettivi riconoscibili e di una squadra almeno in parte rinnovata.

Una decisione che condiziona anche gli avversari. L’attesa non riguarda soltanto la maggioranza. Anche le altre forze politiche osservano le mosse di Conio prima di definire fino in fondo le proprie strategie. Affrontare il sindaco uscente oppure un nuovo candidato non sarebbe la stessa partita. Conio rappresenterebbe la continuità, con il peso dei risultati raggiunti e quello delle criticità accumulate in due mandati. Un successore partirebbe invece con il sostegno dell’amministrazione uscente, ma dovrebbe costruire rapidamente una propria riconoscibilità. Cambierebbero quindi le alleanze, il tono della campagna e persino i profili considerati più adatti a sfidare il blocco di governo. Per questo le nuove realtà civiche, il centrosinistra e i movimenti già al lavoro per il 2027 possono preparare programmi e avviare interlocuzioni, ma difficilmente scopriranno tutte le carte prima del sindaco. In una scena politica già affollata da liste, comitati e possibili candidature, Conio conserva così un potere decisivo: scegliere il momento nel quale far cominciare davvero la partita.

Settembre sarà il primo spartiacque. Agosto servirà probabilmente a fare sedimentare pensieri e valutazioni. La prima accelerazione è attesa a settembre, quando le attività politiche riprenderanno pienamente e i contatti tra liste, partiti e movimenti diventeranno più intensi. Non significa che in autunno arriverà necessariamente l’annuncio. La decisione definitiva potrebbe essere rinviata a cavallo tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, trasformando il prossimo inverno nella stagione più calda della politica tabiese. Settembre, però, potrà offrire i primi segnali concreti. Anche la gestione degli ultimi passaggi amministrativi potrà aiutare a comprendere se Conio stia preparando il terreno per una successione oppure costruendo le condizioni per un nuovo tentativo.

Il peso delle opere sul giudizio finale. La scelta personale e politica di Conio sarà inevitabilmente legata anche a ciò che accadrà nei prossimi mesi. Portare a compimento i cantieri più importanti significherebbe presentarsi all’appuntamento elettorale con risultati visibili e rafforzare il racconto dell’amministrazione. Park24, in questo senso, non rappresenta soltanto un’opera pubblica. È uno dei simboli attorno ai quali verrà valutata la capacità della giunta di trasformare progettazione, attese e difficoltà in un risultato concreto. Il suo avanzamento potrebbe incidere sia sulla volontà del sindaco di ripresentarsi sia sulla forza con cui un eventuale successore potrebbe rivendicare la continuità del lavoro svolto. Conio potrebbe dunque voler attendere che alcuni dossier arrivino in porto prima di decidere. Non necessariamente per calcolo elettorale, ma perché il confine tra presente amministrativo e futuro politico è ormai diventato sottilissimo. Ogni scelta compiuta da qui alla fine dell’anno sarà letta anche in prospettiva 2027. Ogni inaugurazione sarà considerata l’apertura implicita della campagna elettorale; ogni difficoltà verrà utilizzata dagli avversari per mettere in discussione il modello di governo costruito in questi anni.

Il sindaco resta il centro della partita. Per un periodo il quadro appariva quasi definito: Conio verso il passo indietro, Chiara Cerri pronta a raccogliere il testimone e la maggioranza al lavoro per organizzare la transizione. Oggi quella fotografia non basta più. Non perché la successione sia tramontata, ma perché è tornata a convivere con una seconda possibilità. Il sindaco potrebbe ancora decidere di rimanere, chiedendo agli elettori di affidargli un nuovo ciclo. Oppure potrebbe confermare il cambio, ma soltanto dopo avere accompagnato a conclusione i passaggi più importanti del mandato. Nel frattempo, la politica tabiese continuerà a muoversi attorno alla sua attesa. Le opposizioni proveranno a costruire un’alternativa, le nuove liste cercheranno alleanze e il centrosinistra dovrà capire se e come ricomporsi. Nel campo della maggioranza, invece, ogni movimento resterà subordinato alla stessa domanda.

Che cosa farà Mario Conio? La risposta non arriverà durante questa estate, salvo improvvise accelerazioni. Potrebbe emergere nell’inverno che separerà il 2026 dal 2027, quando le esitazioni dovranno lasciare spazio alle candidature e i tavoli politici alle decisioni. Fino ad allora, il sindaco continuerà ad amministrare e a pensare. Taggia, invece, continuerà a osservare. Perché in una partita già affollata di possibili protagonisti, il primo a dover scoprire le proprie carte rimane ancora lui.