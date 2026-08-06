Sanremo, Corso Garibaldi: il rendering convince ma non scioglie tutti i dubbi

Preferiscono non sbilanciarsi gli esercenti di Corso Garibaldi: dopo la pubblicazione del rendering del progetto di riqualificazione, tra i cittadini e gli operatori della zona prevale un atteggiamento di prudenza. Chi vive quotidianamente la via preferisce attendere di conoscere nel dettaglio l'intervento prima di esprimere un giudizio definitivo.

Le prime impressioni raccolte lungo il corso mostrano infatti un consenso su alcuni punti del progetto, accompagnato però da alcuni interrogativi che, secondo gli intervistati, dovranno trovare risposta nelle prossime fasi di progettazione. Tra gli aspetti accolti con maggiore favore c'è la proposta di introdurre la sosta a tempo limitato negli stalli lungo la strada. Una soluzione che viene vista come uno strumento per favorire il ricambio delle auto e rendere più semplice l'accesso ai negozi, lasciando comunque la possibilità di soste prolungate nel parcheggio del Palafiori.

Se questo punto sembra raccogliere un giudizio generalmente positivo, le perplessità riguardano soprattutto il verde pubblico. In molti si chiedono quale sarà il destino delle alberature che oggi caratterizzano corso Garibaldi: saranno mantenute, spostate o sostituite? Una domanda che rappresenta uno degli elementi più sentiti tra i residenti (secondo quanto riferito, le aiuole e le alberature dovrebbero comunque essere inserite nel nuovo disegno dello spazio pubblico, insieme alle aree destinate ai dehors e alle zone di carico e scarico, ndr).

Un altro tema riguarda la mobilità su due ruote. Secondo alcuni cittadini, il progetto potrebbe rappresentare l'occasione per aumentare gli spazi destinati a moto e scooter, mezzi particolarmente diffusi a Sanremo. C'è chi ritiene che la soluzione non debba necessariamente passare dalla riorganizzazione prevista sul lato destro della carreggiata, ma suggerisce di valutare un recupero di spazio sul lato opposto della strada, intervenendo sul marciapiede per ricavare nuovi stalli dedicati.

Si tratta, per ora, di osservazioni e proposte nate dal confronto tra chi frequenta quotidianamente corso Garibaldi. Nessuno mette in discussione la necessità di intervenire su una delle principali arterie commerciali della città, ma la richiesta comune è quella di conoscere con maggiore precisione il progetto definitivo prima di prendere una posizione.

Tra chi ha espresso un giudizio favorevole anche Confartigianato Imperia, che plaude a "un intervento non solo funzionale, ma anche di abbellimento, che potrà consentire a Corso Garibaldi di tornare ad essere motore principale di Sanremo". La convinzione di Confartigianato è che le attività potranno trarre vantaggio dall'intervento, "a patto che i tempi di intervento siano ben modulati e rispettosi delle attività che insistono sull'area".

In attesa dei prossimi sviluppi, il sentimento prevalente è quello dell'attesa. Il progetto suscita interesse e curiosità, ma anche la consapevolezza che molti dettagli dovranno ancora essere definiti.