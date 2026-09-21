Carta Dedicata a Te, in Liguria 1.000 euro alle famiglie: Berrino, "Un aiuto concreto alla spesa quotidiana"

Anche le famiglie liguri potranno beneficiare della nuova Carta Dedicata a Te, la misura rifinanziata dal Governo e presentata dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. A darne notizia è il senatore sanremese Gianni Berrino, che sottolinea come il provvedimento possa rappresentare un sostegno concreto per i nuclei familiari che si trovano in maggiore difficoltà economica. La nuova misura prevede un contributo complessivo di 1.000 euro per ciascuna famiglia beneficiaria, suddiviso in due tranche. La prima, pari a 500 euro, sarà disponibile a partire dal 4 novembre 2026, mentre la seconda, sempre di 500 euro, arriverà nell'aprile 2027.

Il contributo è destinato ai nuclei familiari composti da almeno tre persone, nei quali sia presente almeno un minore e con ISEE inferiore a 15.000 euro. Sono previste inoltre alcune esclusioni legate alla presenza di specifiche misure di sostegno già percepite dal nucleo familiare. Per ottenere la Carta non sarà necessario presentare una domanda: saranno infatti INPS e Comuni a individuare direttamente i beneficiari, sulla base dei requisiti previsti dalla misura. Un meccanismo che punta quindi a raggiungere le famiglie aventi diritto senza introdurre ulteriori passaggi burocratici.

La Carta potrà essere utilizzata per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità e, presso i punti vendita aderenti all'iniziativa, consentirà anche di ottenere un ulteriore sconto del 15%. L'obiettivo è duplice: da una parte sostenere le famiglie alle prese con le spese quotidiane, dall'altra favorire la filiera agroalimentare italiana. "Finalmente una buona notizia, anche le famiglie liguri potranno beneficiare della nuova Carta Dedicata a Te, rifinanziata dal Governo e presentata dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida", sottolinea Berrino.

Particolare attenzione dovrà essere prestata alle scadenze previste per l'utilizzo della Carta. Per le famiglie che risulteranno beneficiarie, infatti, il primo acquisto dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2026, pena la perdita del beneficio secondo le modalità stabilite per la misura. "Per chi riceverà la Carta sarà importante ricordare una data, il primo acquisto dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2026", ricorda il senatore sanremese.

La misura, secondo Berrino, può avere una ricaduta significativa anche sul territorio ligure, offrendo un sostegno diretto a chi deve fare i conti con il costo della spesa alimentare. "Un aiuto concreto per le famiglie in difficoltà e, allo stesso tempo, un sostegno alle produzioni agroalimentari italiane", evidenzia il senatore. I 1.000 euro complessivi, distribuiti tra novembre 2026 e aprile 2027, potranno così contribuire a ridurre il peso delle spese alimentari per i nuclei che rientreranno nei requisiti previsti.

"Anche in Liguria, dunque, questa misura può rappresentare un sostegno concreto alla spesa quotidiana delle famiglie che rientreranno nei requisiti", conclude Berrino, richiamando l'attenzione sulla nuova opportunità prevista dal Governo. Saranno quindi INPS e Comuni a individuare i nuclei destinatari, mentre le famiglie interessate dovranno verificare il possesso delle condizioni richieste e, una volta ricevuta la Carta, rispettare le scadenze fissate per il suo utilizzo.