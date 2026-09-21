Ventimiglia, Antonella Marchesi è il nuovo consigliere comunale della Lega

Antonella Marchesi è il nuovo consigliere comunale di maggioranza della Lega. Ha fatto il suo ingresso ufficiale questa sera in consiglio comunale a Ventimiglia dopo che è stata votata all'unanimità la cessazione dalla carica del consigliere comunale Simone Bertolucci e la surroga.

"In seguito all'accettazione della carica di assessore da parte del consigliere comunale Simone Bertolucci interviene ex legge la decadenza quale consigliere comunale dello stesso" - illustra il segretario comunale Monica Veziano - "In questo caso, naturalmente, sempre in base alla normativa prevista dal Tuel il primo dei non eletti nella lista numero 12 Lega Liguria Di Muro Sindaco subentra al consigliere Simone Bertolucci. In questo caso si tratta della dottoressa Antonella Marchesi. Nei confronti del consigliere comunale subentrante sono state fatte le dovute verifiche ed è stata avviata l'istruttoria da parte degli uffici. La stessa, inoltre, ha accettato e certificato l'assenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di inconferibilità. Naturalmente è il consiglio comunale che è tenuto a convalidare la surroga del consigliere comunale. Di conseguenza, si chiede questa sera di convalidare la nomina di consigliere comunale della dottoressa Antonella Marchesi procedendo alla surroga del consigliere Bertolucci".

"La questione di incompatibilità è importante perché all'inizio della legislatura qualche problemino c'era stato e poi è rientrato" - ricorda il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "C'è una legge chiara per la quale la segreteria generale e l'ufficio legale hanno l'obbligo di esaminare con attenzione le pratiche di una possibile incompatibilità".

Un applauso ha accolto l'ingresso del neo consigliere comunale Antonella Marchesi tra i banchi della maggioranza. "Per me è una prima volta però con un forte senso di responsabilità nel momento in cui assumo questa carica così importante a seguito della nomina dell'assessore Bertolucci a cui mando ovviamente i miei auguri" - dice Antonella Marchesi - "Desidero, intanto, ringraziare coloro che hanno riconosciuto in me una persona a cui dare fiducia, coloro che mi hanno votato. Sostenendo la mia candidatura nella lista Lega hanno riposto in me la loro fiducia. Ritengo che ringraziare coloro che ci hanno dato questa fiducia sia prima di tutto un dovere morale da parte di chi si appresta a rappresentare i cittadini. Ci tengo a sottolineare che il mio ingresso qui è in quota Lega ma che da oggi in poi rappresenterò ovviamente tutti i cittadini indipendentemente dalla loro posizione politica e dalle loro scelte di voto. I principi che animano la mia vita sono: trasparenza, coerenza e correttezza. Ribadisco la mia disponibilità al dialogo con tutti, prima di tutti con i cittadini ma anche ai colleghi, quindi con tutti i consiglieri di maggioranza e minoranza a cui darò sicuramente ascolto e con i quali vorrò instaurare un confronto sempre costruttivo Ci aspettano ancora venti mesi di lavoro, per me è un inizio che prendo con molta serietà e impegno, spero di dare il mio contributo".

"Mi ritrovo per la prima volta in funzione di capogruppo" - interviene il consigliere comunale di maggioranza della Lega Rosa Papalia - "Mi ritrovo anche con due stati d'animi diversi. Sono dispiaciuta per il fatto che l'ex assessore Calimera ha lasciato l'incarico con il quale abbiamo condiviso momenti, attività e idee nell'ambito della nostra delega: il verde pubblico. Contemporaneamente sono contenta perché vediamo il neo assessore, che è un amico e collega: Simone Bertolucci. Il consiglio si ricolora così di rosa perché abbiamo una new entry tra le nostre poltrone. Do il benvenuto ad Antonella Marchesi. Il gruppo ora è all'insegna delle donne".

"Sono felice che questa sera entri in consiglio comunale Antonella Marchesi. Sono contento perché so che le sue proposte sono sempre molto equilibrate e piene di buon senso e logica" - afferma il consigliere comunale di maggioranza Franco Ventrella - "Troverà in me un collega che l'ascolterà volentieri e avrà l'opportunità di scambiare quelle che sono le differenti posizioni con educazione e determinazione. Auguro a lei un buon lavoro e spero che anche lei dia un contributo che ci aspettiamo da coloro che si siedono tra questi banchi. Faccio un augurio anche a Simone Bertolucci, il ruolo che va a ricoprire e importante. Auguro anche a lui buon lavoro".

"Mi accodo anche io agli auguri" - interviene il consigliere comunale di minoranza Nico Martinetto - "So che Antonella Marchesi sia per formazione che lavoro è puntuale e precisa e sono sicuro che lo sarà anche in questo nuovo ruolo. In bocca al lupo".

"Desidero ringraziare Domenico Calimera per i consigli che è stato capace a darmi, sempre disponibile" - dichiara il consigliere comunale di maggioranza Franca Bonadonna - "Desidero rivolgere un augurio di buon lavoro al neo assessore Simone Bertolucci che ha anche un significato personale per me. Ci lega un'amicizia che dura da anni. E' una persona che è sempre venuta incontro nelle mie necessità ma anche verso le necessità dei cittadini. Sono veramente contenta per questo incarico importante. Un augurio particolare lo voglio fare a Rosa Papalia con cui ho condiviso finora un percorso da consigliere costruendo un buon rapporto e sono contenta di poter proseguire. Infine, un caloroso benvenuto ad Antonella Marchesi. Sarà un'occasione per conoscersi, in bocca al lupo".

"Vorrei iniziare con un pensiero per l'ex assessore Calimera che comunque ha dedicato il suo tempo a questa città facendo l'assessore per tre anni" - afferma il consigliere comunale di minoranza Gabriele Sismondini - "Faccio un in bocca al lupo al nuovo assessore Simone Bertolucci. Mi auguro di vedere cose concrete. L'estate è finita, ora è l'ora che vi rimbocchiate le maniche. Do il benvenuto al nuovo capogruppo Rosa Papalia. Do un grande in bocca al lupo anche alla dottoressa Marchesi che mi è sempre sembrata una persona ragionevole. La città soffre ogni giorno. Mi auguro che ne usciranno delle nuove idee e nuovi propositi per migliorare la città".

"Ringrazio l'ex assessore Calimera perché ha gestito delle deleghe importanti e faticose, sicuramente le più complesse e soggette a critiche interne ed esterne. Un lavoro non facile che però sta portando dei risultati" - interviene il sindaco Flavio Di Muro - "Alla neo capogruppo Rosa Papalia auguro tanti auguri di buon lavoro. Sono contento di rivedere Simone Bertolucci in una parte proattiva dell'Amministrazione. Sono stato il primo a chiedere ad Antonella Marchesi di candidarsi alle elezioni comunali perché conosco le capacità della dottoressa e possono essere un valore aggiunto per la città, sia per il ruolo di insegnante ma anche e soprattutto il ruolo di presidente di comitato di quartiere. E' una neofita di questa aula ma non al dibattito con i cittadini. Benvenuta e buon lavoro".

"Non ho capito perché i ringraziamenti non abbiamo potuto farli dodici ore fa" - dice il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci - "Mi fa molto piacere che ci sia un'altra presenza femminile in consiglio comunale. Ben venga il consiglio comunale colorato di rosa e ben vengano presenze femminili che possono impegnarsi per quelle che sono le politiche che servono a noi donne. Ci sono molte iniziative e molti temi che devono essere seguiti in amministrazione e, quindi, mi fa piacere che ci siano sempre più donne in consiglio comunale. Auguro un in bocca al lupo e un buon lavoro ad Antonella Marchesi. Mi complimento con il neoassessore Bertolucci e ringrazio l'assessore uscente Calimera per il lavoro che ha svolto con noi. Un in bocca al lupo anche alla neo capogruppo Rosa Papalia".

"Come capogruppo di Fratelli d'Italia ringraziamo l'ex assessore Calimera e diamo un benvenuto alla nuova consigliera" - afferma il consigliere comunale di maggioranza Enzo Di Marco - "Come Di Marco Enzo dico buona fortuna a Bertolucci perché il ruolo che ricopre è un ruolo importante che deve essere vissuto in maniera sensibile. Spero che questa sensibilità che deve avere nei confronti dei cittadini non sia la stessa che ha nei confronti di alcuni consiglieri".