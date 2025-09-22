Taggia approva il bilancio consolidato 2024: utile di oltre 1,2 milioni e patrimonio netto a 46,7 milioni

La Giunta comunale di Taggia ha approvato il bilancio consolidato 2024, documento che fotografa la situazione economica e patrimoniale del “Gruppo Amministrazione Pubblica” del Comune. Dai dati emerge un risultato positivo: l’esercizio si è chiuso con un utile di 1.262.753 euro e un patrimonio netto consolidato pari a 46.733.134 euro.

Il bilancio consolidato ha registrato componenti positivi per 21,09 milioni di euro e negativi per 17,39 milioni, con una gestione operativa in attivo per circa 3,7 milioni. A incidere sul risultato complessivo sono stati i proventi straordinari, in particolare le entrate da permessi di costruire e i trasferimenti in conto capitale, oltre a economie di spesa e rettifiche contabili.

Tra le partecipate rientrate nel perimetro di consolidamento figura la Se.Com. S.p.A., società in liquidazione di cui il Comune detiene il 50%. Nel 2024 ha registrato un utile di 26.563 euro, dopo anni di perdite, con un patrimonio netto pari a 1,46 milioni. L’assemblea dei soci, lo scorso dicembre, ha approvato il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto, con la quota spettante al Comune di Taggia che sarà rateizzata su sei anni. La società, pur senza attività operative, risulta ancora iscritta al Registro delle Imprese.

Non tutte le partecipazioni entrano nel consolidato: Rivieracqua S.p.A. (quota del 10,33%) e Amaie Energia & Servizi s.r.l. (quota dello 0,19%) restano escluse, in base ai criteri di legge.

Sul fronte patrimoniale, il totale dell’attivo e del passivo ammonta a 76,84 milioni di euro, in crescita rispetto all’anno precedente. Le disponibilità liquide hanno raggiunto 3,25 milioni, mentre i debiti si attestano a 14,78 milioni.