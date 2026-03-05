Bordighera, nuovo marciapiede nel centro storico: verrà realizzato in via Al Capo

Verrà realizzato un marciapiede pedonale lungo via Al Capo a Bordighera. Il commissario prefettizio Rosa Abussi ha, infatti, approvato il progetto di un marciapiede a scomputo del contributo di una costruzione nel centro storico e il relativo schema di convenzione urbanistica per l’esecuzione dell’opera pubblica.

Ha dichiarato di pubblico interesse la realizzazione del marciapiede e che l’importo complessivo stimato per la realizzazione dell’opera pubblica risulta superiore alla quota di contributo di costruzione scomputabile. Inoltre, ha stabilito che tutte le spese inerenti la stipulazione, la registrazione e la trascrizione del predetto atto siano a carico del soggetto attuatore, che ha avuto il permesso di ristrutturare un immobile di proprietà sito nel centro storico del Comune.

L’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del Comune e vanta una superficie lorda attuale di 405,94 mq. Il fabbricato, che si eleva per due piani fuori terra oltre a un piano interrato e ai soprastanti lastrici solari di copertura, è attualmente oggetto di interventi edilizi. Il soggetto ha successivamente richiesto e ottenuto una variante al progetto originario. L'istanza prevede, nello specifico, un intervento di demolizione e ricostruzione con contestuale modifica della destinazione d'uso, al fine di garantire l'adeguamento alle destinazioni ammesse nella zona urbanistica di riferimento e il rispetto delle vigenti norme antisismiche ed energetiche. Ciò ha comportato la sottoscrizione di una convenzione urbanistica, finalizzata a disciplinare gli impegni del soggetto attuatore in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione. La società ha, inoltre, presentato pratica per il recupero del terrazzo, da sempre esistente, posto sulla copertura della porzione dell’immobile. La richiesta comprende, dunque, la realizzazione di un’opera pubblica a scomputo degli oneri di costruzione, consistente nella realizzazione di un marciapiede pedonale lungo via Al Capo.