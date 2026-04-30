Sanremo, aperta la selezione di 24 giovani per riprogettare la cooperazione internazionale tra Italia, Francia e Albania

Il progetto europeo “BOUNDLESS – Senza Confini”, promosso dal Comune di Sanremo insieme a partner istituzionali di Francia e Albania, entra nel vivo della fase strategica.

E’ infatti ufficialmente aperta la selezione di 24 giovani (di età compresa tra i 18 e i 35 anni) che, attraverso un percorso formativo, potranno diventare i protagonisti del futuro della progettazione europea, della cooperazione transfrontaliera e dell’innovazione civica.

Le candidature dovranno pervenire entro il 15 maggio 2026 alla e-mail progettocervsanremo@gmail.com

Il gruppo internazionale sarà composto da 8 partecipanti della provincia di Imperia, 8 francesi (zona CARF, Nizza) e 8 albanesi (comune di Korçë).

L’iniziativa è rivolta a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti o studenti in uno dei territori collegati ai partner (provincia di Imperia, CARF, Nizza, Korçe), interessati alle politiche europee (con sensibilità verso cittadinanza attiva, sport, inclusione sociale, progettazione europea e cooperazione internazionale), nonché motivati a contribuire concretamente allo sviluppo di nuove opportunità per il territorio europeo.

L’iniziativa si offre come un vero laboratorio di innovazione civica e i giovani selezionati lavoreranno in team internazionali per:

ripensare ed evolvere il modello BOUNDLESS focalizzato su benessere, prevenzione dello stress lavoro correlato e sport

sviluppare una nuova proposta progettuale per il Comune di Korçë (Albania) in collaborazione con la Grecia

rafforzare il ruolo dei giovani nella definizione delle future politiche europee locali

individuare i bandi europei o internazionali idonei per il finanziamento della nuova iniziativa

presentare ufficialmente la nuova proposta progettuale nel corso dell’evento finale previsto a Korçë nel marzo 2027

Il percorso prevede una serie di appuntamenti chiave tra il 2026 e il 2027: ad ottobre 2026 si svolgerà a Sanremo un seminario sulla prevenzione dello stress lavoro correlato, seguito da una pedalata amatoriale transfrontaliera Imperia-Nizza e un convegno a Nizza su sport e sana alimentazione; a marzo 2027 è prevista una missione internazionale a Korçë, in Albania (il viaggio, il vitto e l’alloggio per questa missione saranno interamente finanziati dal progetto).

Infine, il soggiorno culminerà con la presentazione ufficiale del nuovo progetto davanti alle istituzioni locali, ai partner europei e agli stakeholder internazionali.

“Con il progetto BOUNDLESS – dichiara l’assessore con delega ai progetti europei Silvana Ormea - vogliamo offrire non solo una formazione d'eccellenza ma anche la possibilità di incidere sulle politiche del territorio. Non si tratta di un semplice corso, bensì di un laboratorio internazionale dove le idee di Sanremo si incrociano con quelle di Nizza e Korçë. Investire sulle competenze dei giovani di oggi significa pensare al futuro, così da trasformare i valori della cooperazione in progetti concreti e finanziabili”.

L’iniziativa è finanziata nell’ambito del programma dell’Unione Europea CERV (Citizens, Equality, Rights and Values), finalizzata a promuovere i diritti e i valori sanciti dai trattati dell'UE con l’obiettivo di sostenere società aperte, democratiche e inclusive, rafforzando il dialogo interculturale e la consapevolezza dei diritti dei cittadini.