Sanremo, doppia interruzione idrica per manutenzioni straordinarie: coinvolti ospedale e RSA

Interruzioni programmate dell’erogazione idrica a Sanremo nella giornata di lunedì 4 maggio per consentire interventi di manutenzione straordinaria sulla rete.

I lavori interesseranno in particolare due utenze sensibili: la struttura ospedaliera di via Borea 40, dove è prevista la sostituzione del contatore, e la RSA Julia Sanremo Srl, coinvolta in un analogo intervento di sostituzione contatore.

Le operazioni rientrano nelle attività di aggiornamento e miglioramento dell’infrastruttura idrica e potranno comportare temporanei disservizi nell’erogazione dell’acqua durante lo svolgimento degli interventi.

Gli interventi sono finalizzati a garantire una maggiore efficienza e affidabilità del servizio nel lungo periodo, riducendo il rischio di guasti e dispersioni.