Casinò di Sanremo: quasi 5 milioni di euro per un aprile da record tra eventi sold-out e presenze in crescita

Anche il mese di aprile ha registrato eventi di qualità che hanno determinato la crescita delle presenze in tutte le sale della Casa da Gioco.

Sold Out il 4 aprile per lo show di Matteo Ghione al Roof Garden spettacolo gradito che ha aperto la stagione eventi, festeggiando l’arrivo della Pasqua. Teatro gremito per il Festival della Parola con, Andrea Scanzi, per la rappresentazione teatrale Furore con Massimo Popolizio, per il concerto dedicato al Maestro Luttazzi, per il ricordo di Eugenio Scalfari con il vicedirettore di Repubblica Carlo Bonini e per l’omaggio a Pietro Agosti. Grande partecipazione alla cena di gala della Sanremo – Lion de Mer – Sanremo, per festeggiare la nuova regata organizzata dallo Yacht Club Sanremo con il sostegno del Casinò.

Apprezzatissimo il torneo di Fair roulette tutto esaurito, che ha richiamato tanti appassionati anche dalla vicina Francia per una due giorni dove l’agonismo ha contraddistinto la partecipazione al gioco, sempre interpretato in maniera responsabile e con misura.

Tanti momenti di intrattenimento diversificato che hanno potenziato l’appeal aziendale, riuscendo a fondere l’eleganza dei luoghi con le proposte di svago, la sicurezza e la qualità dei servizi.

Hanno, infatti, visitato il Casinò ad aprile 18.649 clienti, per un bilancio che da gennaio ha superato le 78.000 unità. Incassati ad aprile € 4,86 milioni.

Sino al 12 maggio la Casa da gioco ospita i tanti players provenienti da tutta Europa, soprattutto dalla Francia, per partecipare all’Epo, European Poker Open, e all’Italian Poker Open, IPO, cercando di ottenere l’importante premio finale. Il Main Event IPO da €550, infatti, offrirà un montepremi garantito di €1.000.000.

“Siamo al centro del Festival del Poker. Stiamo ricevendo iscrizioni a livello internazionale e abbiamo preparato tutta una serie di tornei interessanti per le formule e per le possibilità di vincita in collaborazione con Texapoker. L’Ipo è uno degli eventi pokeristici più importanti che riafferma la centralità aziendale anche in questa tipologia di gioco. È un evento che si riverbera nelle strutture cittadine, con presenze ad ogni edizione più numerose. Completa la nostra offerta di intrattenimento, caratterizzata nelle sale slot dalla continua innovazione dei modelli per assicurare sempre nuove emozioni, ricordando l’importanza di giocare responsabilmente e con misura, un’esortazione che ricordiamo in tutte le nostre sale. Concludendo, iniziamo con entusiasmo questo nuovo mese soddisfatti per l’apprezzamento della clientela per gli eventi realizzati ad aprile, che hanno ancora una volta evidenziato l’impegno del management e dei nostri dipendenti e collaboratori, che ringrazio per l’impegno profuso, alla base di ogni risultato positivo raggiunto.” Afferma il Presidente e Amministratore Delegato dott. Giuseppe Di Meco con i consiglieri dott.ssa Sonia Balestra e arch. Mauro Menozzi

Un periodo di successi coronato da ricche vincite, il miglior biglietto da visita per l’azienda Casinò.

In sala slot sono stati centrati premi del valore superiore a € 5.000 per complessivi € 1.429.000. Dall’inizio dell’anno il montepremi erogato ha toccato quota €. 5.469.198.

Sempre apprezzati anche i tavoli dell’Hold’em Poker, dove è ambito il jackpot da quasi € 90.000 che attende di essere centrato.

Concludendo il mese di aprile ha registrato l’incasso di € 4,83 milioni portando l’introito dal 1° gennaio a 19,44 milioni. (+12,83% rispetto allo stesso periodo del 2025).