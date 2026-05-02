Tradizione, sapori e storia in vetrina: Ventimiglia protagonista al Salon du Tourisme de Menton (Foto)

Tradizione, sapori e storia in vetrina. Ventimiglia al centro della scena al Salon du Tourisme de Menton nella vicina Francia.

Alla cerimonia inaugurale era presente il presidente del Consiglio comunale di Ventimiglia, Roberto Nazzari. "Il successo della partecipazione italiana al Salon du Tourisme de Menton ha rappresentato una vetrina preziosa per mettere in luce le ricchezze culturali, storiche e gastronomiche di Ventimiglia, cuore pulsante della Riviera franco-italiana. L'evento, svoltosi il 29 aprile 2026 presso il prestigioso Palais de l'Europe, ha confermato ancora una volta il valore della collaborazione transfrontaliera tra Francia e Italia, capace di valorizzare territori e tradizioni comuni" - dice Piero Fusco dell'Ente Agosto Medievale Città di Ventimiglia - "La presenza istituzionale, con il presidente del Consiglio comunale di Ventimiglia, Roberto Nazzari, alla cerimonia inaugurale, ha sottolineato l'importanza strategica di iniziative di promozione turistica a livello internazionale. Il taglio del nastro ha dato il via a una giornata ricca di incontri e scambi, durante la quale lo stand dedicato a Ventimiglia è diventato un vero e proprio centro di attrazione. Allestito con cura e attenzione ai dettagli, lo spazio ha raccontato la storia millenaria della città, le sue tradizioni e i sapori tipici, offrendo ai visitatori un'esperienza coinvolgente e autentica".

Un elemento di grande richiamo sono stati i due abiti storici utilizzati nel corteo dell’Agosto Medievale, che hanno suscitato l’interesse del pubblico. Molti visitatori hanno apprezzato la possibilità di fermarsi non solo ad ammirare ma anche a scattare fotografie accanto a questi preziosi abiti. Un altro aspetto di rilievo è stata la riproduzione scenografica di una delle porte tipiche d'ingresso al centro storico di Ventimiglia, simbolo forte e immediatamente riconoscibile del borgo antico. L'allestimento, la rappresentanza e il presidio dello spazio espositivo sono stati curati da Piero Fusco, Antonella Didonè e Cosimo Buccoliero, protagonisti attivi della promozione. Con entusiasmo e professionalità hanno accolto visitatori, operatori del settore e curiosi, illustrando con passione le potenzialità turistiche della città e rispondendo a numerose domande. Nel corso della giornata, lo stand ha registrato un flusso costante di presenze, attirando l’attenzione per la qualità della proposta e la capacità di raccontare il territorio in modo autentico e coinvolgente.

"Un'attenzione particolare è stata riservata alla rievocazione storica dell'Agosto Medievale, evento estivo di rilievo per Ventimiglia, la sua promozione non si è limitata alla distribuzione di materiale informativo nel corso della giornata, ma si è inserita in una più ampia e coordinata strategia di valorizzazione" - fa sapere Fusco - "L’iniziativa ha ampliato la visibilità oltre confine della manifestazione, coinvolgendo un pubblico più vasto e stimolando l’interesse verso le tradizioni locali in vista di una futura partecipazione. Inoltre, la degustazione delle castagnole, prodotto De.Co. che incarna le radici enogastronomiche del territorio, ha riscosso un grande successo. Assaporare queste specialità offerte in degustazione durante l'intera giornata, ha permesso ai visitatori di apprezzarne direttamente la qualità".

"La partecipazione al Salon du Tourisme de Menton si è rivelata non solo un'occasione di promozione ma anche un momento importante per consolidare le sinergie tra le realtà turistiche della Riviera" - afferma Piero Fusco dell'Ente Agosto Medievale Città di Ventimiglia - "Iniziative di questo tipo dimostrano come gli eventi fieristici possano giocare un ruolo fondamentale nella valorizzazione delle destinazioni locali, creando ponti culturali e commerciali tra territori contigui. Ventimiglia, con la sua storia, i suoi sapori e le sue tradizioni, si è affermata così come protagonista indiscussa, pronta a farsi scoprire e apprezzare da un pubblico sempre più internazionale".