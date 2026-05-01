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Eventi | 01 maggio 2026, 12:20

Meditaggiasca 2026 al via a Taggia: tre giorni tra olio, tradizioni e territorio in crescita continua (Foto e Video)

Sindaco, Regione e istituzioni: “Evento sempre più strategico”. Programma ricco tra showcooking, cultura e sapori liguri

È stata inaugurata questa mattina in piazza Cavour, alla presenza delle principali autorità civili, militari e religiose, la 13ª edizione di Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea, l’evento simbolo dedicato all’oliva taggiasca, al Moscatello di Taggia e alle eccellenze del territorio. Una manifestazione che cresce anno dopo anno, ampliando spazi, contenuti e partecipazione, e che anche nel 2026 si presenta con numerose novità e un programma ricchissimo tra gastronomia, cultura e intrattenimento.

Le istituzioni: “Un evento strategico per il territorio”

Grande soddisfazione nelle parole del sindaco di Taggia, Mario Conio, che ha sottolineato il valore identitario della manifestazione: “Il nostro olio e i nostri prodotti sono davvero la base della nostra economia e anche della nostra cultura. Questi tre giorni sono fondamentali perché permettono di fare un punto su quello che è davvero un brand ormai noto a livello internazionale”. E ancora: “La cosa più importante è vedere crescere non solo la manifestazione ma tutto il territorio insieme, con un sentimento condiviso di valorizzazione delle nostre eccellenze”.

Per la consigliera regionale e comunale Chiara Cerri, Meditaggiasca guarda già al futuro: “Da qualche anno è diventata anche Expo e coinvolge sempre più comuni. La novità di quest’anno è lo Street Food delle Pro Loco, che permetterà di assaggiare concretamente i piatti di cui parliamo ogni anno”.

L’assessore regionale al turismo Luca Lombardi ha evidenziato il ruolo di vetrina del territorio: “Si porta in scena l’autenticità della Valle Argentina e della Valle Armea, con protagonisti olio, olive, Moscatello e tutti i prodotti delle nostre vallate”.

Secondo il presidente della Camera di Commercio Enrico Lupi, l’evento è ormai un pilastro: “È strategica perché il turismo non è solo sole e ambiente, ma anche territorialità e prodotti. Oggi abbiamo anche l’oliva taggiasca IGP: un ulteriore arricchimento verso il successo”.

Infine l’assessore regionale Marco Scajola ha sottolineato la portata regionale dell’iniziativa: “È un punto di riferimento straordinario, che valorizza i nostri borghi e dimostra come eventi di questa portata possano nascere e crescere anche nei centri storici”.

Ospiti e appuntamenti speciali

Tra gli eventi più attesi, il ritorno dello chef e volto televisivo Luca Pappagallo, protagonista sabato alle 16.30 con uno showcooking dedicato alla pasta alla Pantesca con olio extravergine e olive taggiasche. Spazio anche alla cultura gastronomica con Renata Briano, che presenterà il libro “Dai monti al mare” (venerdì alle 18.00), un viaggio tra tradizione e innovazione della cucina ligure.

Le novità 2026

L’edizione di quest’anno si amplia con nuove aree espositive: oltre a piazza Cavour e via Soleri, coinvolte anche via Roma, via Mazzini, piazza Eroi Taggesi e piazza Garibaldi. Proprio qui debutta lo Street Food delle Pro Loco, con specialità come:

  • frisciöi de gé e baccalà
  • salsiccia alla cerianasca
  • tortelli di Terzorio
  • lumache
  • stroscia e dolci liguri
  • focacce, sardenaira e piatti della tradizione
Appuntamenti fissi (1 e 2 maggio, 10:00–19:00)
  • Battesimo della sella con pony (piazza Eroi Taggesi)
  • Mostra fotografica “Artè in Taggia”
  • Campo medievale con rievocazioni storiche
Venerdì 1 maggio
  • 10:00 apertura stand
  • 11:00 apertura area gastronomica Pro Loco
  • 11:00 inaugurazione ufficiale
  • 14:00 trekking urbano storico
  • 14:45 / 17:00 spettacolo itinerante su personaggi illustri
  • 15:00 presentazione libro di Fulvio Belmonte
  • 15:45 incontro biodiversità
  • 16:30 focus olio extravergine
  • 17:00 showcooking raviolo bicolore
  • 18:00 presentazione libro Renata Briano
  • 18:45 evento Aibes “Martini Noir”
Sabato 2 maggio
  • 10:00 apertura stand
  • 10:30 trekking urbano barocco
  • 11:30 workshop sul pesto ligure
  • 15:00 visite guidate e degustazioni olio
  • 15:30 incontri su imprese e spettacolo teatrale
  • 16:30 showcooking Luca Pappagallo
  • 17:00 presentazione Centro studi alimentazione
  • 18:00 concerto tradizionale
Un evento sempre più condiviso

Organizzata dal Comune di Taggia insieme alla Camera di Commercio Riviere di Liguria e numerosi partner istituzionali e associativi, la manifestazione coinvolge attivamente tutto il territorio, con la partecipazione dei comuni della Valle Argentina e non solo. Meditaggiasca si conferma così non solo una festa, ma un vero progetto di valorizzazione territoriale, capace di unire tradizione, turismo ed economia locale in un’unica grande vetrina ligure.

Carlo Alessi

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