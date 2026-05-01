Meditaggiasca 2026 al via a Taggia: tre giorni tra olio, tradizioni e territorio in crescita continua (Foto e Video)

È stata inaugurata questa mattina in piazza Cavour, alla presenza delle principali autorità civili, militari e religiose, la 13ª edizione di Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea, l’evento simbolo dedicato all’oliva taggiasca, al Moscatello di Taggia e alle eccellenze del territorio. Una manifestazione che cresce anno dopo anno, ampliando spazi, contenuti e partecipazione, e che anche nel 2026 si presenta con numerose novità e un programma ricchissimo tra gastronomia, cultura e intrattenimento.

Le istituzioni: “Un evento strategico per il territorio”

Grande soddisfazione nelle parole del sindaco di Taggia, Mario Conio, che ha sottolineato il valore identitario della manifestazione: “Il nostro olio e i nostri prodotti sono davvero la base della nostra economia e anche della nostra cultura. Questi tre giorni sono fondamentali perché permettono di fare un punto su quello che è davvero un brand ormai noto a livello internazionale”. E ancora: “La cosa più importante è vedere crescere non solo la manifestazione ma tutto il territorio insieme, con un sentimento condiviso di valorizzazione delle nostre eccellenze”.

Per la consigliera regionale e comunale Chiara Cerri, Meditaggiasca guarda già al futuro: “Da qualche anno è diventata anche Expo e coinvolge sempre più comuni. La novità di quest’anno è lo Street Food delle Pro Loco, che permetterà di assaggiare concretamente i piatti di cui parliamo ogni anno”.

L’assessore regionale al turismo Luca Lombardi ha evidenziato il ruolo di vetrina del territorio: “Si porta in scena l’autenticità della Valle Argentina e della Valle Armea, con protagonisti olio, olive, Moscatello e tutti i prodotti delle nostre vallate”.

Secondo il presidente della Camera di Commercio Enrico Lupi, l’evento è ormai un pilastro: “È strategica perché il turismo non è solo sole e ambiente, ma anche territorialità e prodotti. Oggi abbiamo anche l’oliva taggiasca IGP: un ulteriore arricchimento verso il successo”.

Infine l’assessore regionale Marco Scajola ha sottolineato la portata regionale dell’iniziativa: “È un punto di riferimento straordinario, che valorizza i nostri borghi e dimostra come eventi di questa portata possano nascere e crescere anche nei centri storici”.

Ospiti e appuntamenti speciali

Tra gli eventi più attesi, il ritorno dello chef e volto televisivo Luca Pappagallo, protagonista sabato alle 16.30 con uno showcooking dedicato alla pasta alla Pantesca con olio extravergine e olive taggiasche. Spazio anche alla cultura gastronomica con Renata Briano, che presenterà il libro “Dai monti al mare” (venerdì alle 18.00), un viaggio tra tradizione e innovazione della cucina ligure.

Le novità 2026

L’edizione di quest’anno si amplia con nuove aree espositive: oltre a piazza Cavour e via Soleri, coinvolte anche via Roma, via Mazzini, piazza Eroi Taggesi e piazza Garibaldi. Proprio qui debutta lo Street Food delle Pro Loco, con specialità come:

frisciöi de gé e baccalà

salsiccia alla cerianasca

tortelli di Terzorio

lumache

stroscia e dolci liguri

focacce, sardenaira e piatti della tradizione

Appuntamenti fissi (1 e 2 maggio, 10:00–19:00)

Battesimo della sella con pony (piazza Eroi Taggesi)

Mostra fotografica “Artè in Taggia”

Campo medievale con rievocazioni storiche

Venerdì 1 maggio

10:00 apertura stand

apertura stand 11:00 apertura area gastronomica Pro Loco

apertura area gastronomica Pro Loco 11:00 inaugurazione ufficiale

inaugurazione ufficiale 14:00 trekking urbano storico

trekking urbano storico 14:45 / 17:00 spettacolo itinerante su personaggi illustri

spettacolo itinerante su personaggi illustri 15:00 presentazione libro di Fulvio Belmonte

presentazione libro di Fulvio Belmonte 15:45 incontro biodiversità

incontro biodiversità 16:30 focus olio extravergine

focus olio extravergine 17:00 showcooking raviolo bicolore

showcooking raviolo bicolore 18:00 presentazione libro Renata Briano

presentazione libro Renata Briano 18:45 evento Aibes “Martini Noir”

Sabato 2 maggio

10:00 apertura stand

apertura stand 10:30 trekking urbano barocco

trekking urbano barocco 11:30 workshop sul pesto ligure

workshop sul pesto ligure 15:00 visite guidate e degustazioni olio

visite guidate e degustazioni olio 15:30 incontri su imprese e spettacolo teatrale

incontri su imprese e spettacolo teatrale 16:30 showcooking Luca Pappagallo

showcooking Luca Pappagallo 17:00 presentazione Centro studi alimentazione

presentazione Centro studi alimentazione 18:00 concerto tradizionale

Un evento sempre più condiviso

Organizzata dal Comune di Taggia insieme alla Camera di Commercio Riviere di Liguria e numerosi partner istituzionali e associativi, la manifestazione coinvolge attivamente tutto il territorio, con la partecipazione dei comuni della Valle Argentina e non solo. Meditaggiasca si conferma così non solo una festa, ma un vero progetto di valorizzazione territoriale, capace di unire tradizione, turismo ed economia locale in un’unica grande vetrina ligure.