Parcheggio nell’area ex ferroviaria: firmata la convenzione tra Comune di Taggia e Amaie Energia. In arrivo 158 nuovi stalli

Il Comune di Taggia ha approvato la convenzione urbanistica con Amaie Energia e Servizi S.r.l. per la realizzazione e gestione di un parcheggio privato in area scoperta nell’area dell’ex sedime ferroviario, nei pressi della pista ciclopedonale. La decisione è stata presa dalla Giunta comunale, che ha dato il via libera al testo definitivo della convenzione, che prevede la creazione di 122 stalli per auto e 36 per autocaravan, per un totale di 158 posti disponibili tutti i giorni dell’anno, senza limiti di orario.

La convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 5 lettera e) della Legge Regionale Liguria n. 25/1995, consente al soggetto gestore di ottenere l’esenzione dal pagamento del contributo di costruzione, a fronte della gestione del servizio di sosta secondo precisi standard. Il progetto si inserisce in un’operazione più ampia di riqualificazione urbana che coinvolge l’area dell’ex stazione ferroviaria, attualmente di proprietà di Area 24 Srl in liquidazione, e ha richiesto una lunga fase preparatoria avviata già nel 2017.

Secondo quanto previsto dalla convenzione, Amaie Energia sarà tenuta a garantire una serie di servizi: accessi automatizzati, pagamento elettronico, videosorveglianza, servizi igienici (a pagamento, con tariffe equiparate a quelle della ciclopedonale), pulizia e manutenzione costante del parcheggio, oltre alla realizzazione di aree verdi entro il 30 giugno 2025. I prezzi per la sosta non potranno superare, nella prima applicazione, 1,70 euro all’ora in alta stagione (1° giugno - 30 settembre) e 1,30 euro in bassa stagione (1° ottobre - 31 maggio), mentre la tariffa forfettaria giornaliera sarà rispettivamente di 20 euro e 10 euro. È inoltre prevista una tariffa notturna (22-8) di 10 euro.

Amaie Energia si impegna anche a versare al Comune una royalty complessiva di 30.000 euro in due anni, suddivisa in quattro rate semestrali da 7.500 euro, con possibilità di revisione dell’importo in base all’andamento economico del parcheggio e all’attivazione di nuove aree pubbliche di sosta, come quella dell’ex Millenium. Il parcheggio potrà anche essere utilizzato, in caso di emergenza, per finalità di protezione civile.

La convenzione avrà durata ventennale a partire dall’effettiva attivazione del parcheggio. Alla scadenza, Comune e Amaie potranno valutare un’eventuale rinegoziazione sulla base dei risultati maturati nel periodo. Intanto, Taggia si prepara ad offrire un nuovo servizio strategico per cittadini e turisti, recuperando un’area centrale con una gestione integrata e sostenibile.