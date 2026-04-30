Sanremo, stop all’acqua in via Armea per sostituzione contatore

Interruzione programmata dell’erogazione idrica a Sanremo nella giornata di martedì 5 maggio 2026 per consentire un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete.

L’operazione riguarda la sostituzione del contatore relativo all’utenza Design Management Srl, con punto di erogazione in via Armea 43.

Durante l’esecuzione dei lavori potranno verificarsi temporanee interruzioni e cali di pressione nell’erogazione dell’acqua nella zona interessata. L’intervento rientra nelle attività di aggiornamento e miglioramento della rete idrica, finalizzate a garantire maggiore efficienza e affidabilità del servizio.