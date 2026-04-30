La Val Nervia riabbraccia i pensionati: una giornata tra sorrisi, storia e l’emozione del Visionarium

​Non è stata solo una gita, ma un vero e proprio abbraccio collettivo quello che si è consumato oggi tra i vicoli e le storie della Val Nervia. La prima tappa del progetto “Alla scoperta delle Vallate Liguri”, lanciato con orgoglio da CNA Pensionati Imperia, ha superato ogni aspettativa, dimostrando che il desiderio di stare insieme è condiviso da molti.

​Il viaggio è stato un susseguirsi di momenti preziosi: dai passi mossi tra le pietre storiche di Dolceacqua, passando per il fascino discreto di Isolabona, fino a raggiungere Pigna. Ma il cuore dell’evento è stato il calore umano, quel piacere di chiacchierare e condividere uno sguardo meravigliato davanti a un paesaggio, lasciandosi alle spalle la routine di casa.

Il successo di questa giornata è da individuare nel lavoro di squadra. Un ringraziamento speciale va a tutto il Direttivo di CNA Pensionati per la dedizione, con un plauso particolare al Vice Presidente Roberto Pecchinino, da sempre impegnato nel sociale: è stato lui il vero motore e l’ideatore di questo progetto, scommettendo sulla voglia dei nostri pensionati di tornare a essere protagonisti del territorio.

​Un’organizzazione così fluida non sarebbe stata possibile senza la professionalità di Emilio Cordelio dell’agenzia Etlim Travel, che ha curato ogni dettaglio logistico, e l’accoglienza squisita del Ristorante Casa e Bottega di Dolceacqua, dove il cibo ha avuto il sapore della tradizione e della convivialità.

Uno dei momenti più entusiasmanti della giornata è stato senza dubbio l’incontro con la tecnologia e l’arte. Grazie alla generosità del Sig. Andrighetto, che ha aperto le porte del suo Visionarium, i partecipanti hanno potuto vivere un’esperienza sensoriale unica: un viaggio immersivo fatto di immagini e suoni che ha raccontato la Val Nervia in modo inedito, dando luce a nuove sfaccettature di un territorio ancora da scoprire.

​ La Presidente Carla Sappia ha commentato: "Ieri si è respirata un'aria nuova : se si mette al centro la persona e il benessere sociale, il territorio risponde con il cuore. La solitudine si sconfigge così: creando ponti tra le persone e i luoghi."

Il Segretario Territoriale, Luciano Vazzano nel ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile l’evento commenta: “La bellissima giornata trascorsa è solo l’inizio di un percorso a cui personalmente tengo molto. Sono in programma altri eventi affinché i pensionati vengano messi dovutamente al centro in modo da valorizzarne le esigenze e gli interessi.” CNA Pensionati guarda già alla prossima tappa, invitando tutti a non restare a casa e a condividere altri progetti.