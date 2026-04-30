Sanremo, sindaco e vicesindaco in visita alla Lega Navale: ribadito l’impegno contro l’inquinamento da plastica e per la tutela del mare

Questa mattina il sindaco Alessandro Mager e il vicesindaco Fulvio Fellegara hanno portato i saluti alla locale sezione della Lega Navale Italiana, presieduta da Ulrico Martinelli.

E’ stata l’occasione per ribadire l’impegno dell'amministrazione comunale nella lotta contro l’inquinamento da plastica e per la salvaguardia dell’ecosistema marino, tema di grande attualità per una città costiera come Sanremo.

​Durante il loro intervento, gli amministratori hanno lodato le iniziative di sensibilizzazione e di pulizia del mare promosse dalla Lega Navale con la collaborazione del Rotary Club Sanremo, presieduto da Stefania Sandra, sottolineando come la sinergia tra istituzioni, associazioni e cittadinanza sia fondamentale per promuovere comportamenti virtuosi.

​L’evento si inserisce in un più ampio dibattito europeo sulla riduzione dei rifiuti alla fonte. Proprio in questi giorni, infatti, sta facendo tappa in Italia la campagna del “Plastic Soup Surfer” del biologo Merijn Tinga che sta affrontando un viaggio in windsurf di oltre 700 chilometri da Nizza a Roma.

L’iniziativa, supportata in Italia da “Marevivo” e dalla campagna “A Buon Rendere”, mira a promuovere l'introduzione del Sistema di Deposito Cauzionale (DRS) per bottiglie e lattine, una misura in grado di ridurre fino all'80% la dispersione dei rifiuti nell'ambiente.

​"La tutela del mare e la lotta all'inquinamento sono priorità assolute per la nostra città – hanno dichiarato il sindaco Mager e il vicesindaco Fellegara – e le iniziative della Lega Navale, in collaborazione con il Rotary Club Sanremo, dimostrano che un cambiamento culturale è possibile e necessario. L’impresa de Plastic Soup Surfer, che farà tappa anche in Liguria a inizio maggio prima di arrivare nella Capitale, ci ricorda l’urgenza di adottare soluzioni strutturali di un certo rilievo. Dal canto nostro, come amministrazione comunale, continueremo a sostenere ogni sforzo per ridurre l’impatto dei rifiuti sul territorio e per educare le nuove generazioni alla sostenibilità".

“La Lega Navale Italiana – conclude il presidente Martinelli – ha tra i suoi scopi anche quello della protezione ambientale. È stato un piacere ospitare l’attivista Merijn Tinga che, con la sua iniziativa, cerca di sensibilizzare sul problema dell'inquinamento da plastica. Ringrazio il sindaco Alessandro Mager e il vicesindaco Fulvio Fellegara per avere dimostrato vicinanza alla Lega Navale e sensibilità per l’argomento. Infine, rivolgo un ringraziamento anche al comandante della Capitaneria di Sanremo, tenente di Vascello Alessio Fumarola, per il sostegno alla sezione della Lega Navale”.

L'incontro si è quindi concluso con l’auspicio di future collaborazioni per progetti rivolti alla cura dell'ambiente e al decoro degli spazi pubblici e costieri.