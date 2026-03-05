Sanremo, presidio contro leva militare e riarmo europeo: cittadini in via Escoffier con il Collettivo Papavero Rosso (Foto e video)

Un presidio per dire no alla leva militare e al riarmo europeo. Si è svolta questo pomeriggio, in via Escoffier a Sanremo, la manifestazione promossa dal Collettivo Papavero Rosso, che ha invitato la cittadinanza a riunirsi per esprimere il proprio dissenso rispetto alle politiche di rafforzamento militare e all’ipotesi di un ritorno alla leva.

All’appuntamento, iniziato intorno alle 16, hanno partecipato cittadini, attivisti e rappresentanti del mondo associativo, in un momento di confronto pubblico sui temi della pace e del disarmo. Tra le presenze anche l’Anpi di Sanremo, rappresentata dalla presidente Amelia Narciso, e il consigliere comunale Vittorio Toesca, che hanno preso parte al presidio insieme ai manifestanti.

Durante l’iniziativa sono stati espressi interventi e riflessioni sul contesto internazionale e sulle scelte politiche che riguardano il riarmo in Europa. Dal presidio è arrivato un messaggio netto contro l’ipotesi di un rafforzamento della dimensione militare.

“No al riarmo, anche noi abbiamo deciso di non rimanere in silenzio – è stato detto nel corso degli interventi –. Questo Paese ci vuole succubi, ci vuole tutti succubi. Non diventeremo mai soldati”.

Il presidio ha trasformato via Escoffier in uno spazio di discussione e testimonianza civile su temi che negli ultimi mesi sono tornati al centro del dibattito pubblico.